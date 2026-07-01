Diputación de Sevilla y Montellano impulsan la profesionalización del parque de bomberos voluntarios

Reunión entre la Diputación de Sevilla y Montellano. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla y diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, y la alcaldesa de Montellano, Rocío Figueroa, han mantenido una reunión en la que han analizado distintas cuestiones relacionadas con el Parque de Bomberos Voluntarios de la localidad.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, durante el encuentro ambas administraciones han abordado la conveniencia de continuar para "impulsar la profesionalización progresiva del parque y la mejora de sus vehículos de intervención, con el objetivo de seguir reforzando la capacidad de respuesta del servicio".

Durante el encuentro, Gonzalo Domínguez ha trasladado a la alcaldesa su felicitación con motivo del 40 aniversario del Parque de Bomberos Voluntarios de Montellano. La reunión ha servido también para compartir la voluntad de ambas instituciones de que Montellano se incorpore a corto plazo al Consorcio Provincial de Bomberos como miembro de pleno derecho.