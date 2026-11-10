Diputación de Sevilla participa en un proyecto europeo de digitalización y competitividad en pymes rurales

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans - DIPUSEVILLA

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, participa en el proyecto europeo 'Innopyme', una iniciativa de cooperación transfronteriza dirigida a impulsar la transformación digital y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del medio rural de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía (AAA).

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 1.187.199 euros, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027. El 25% restante corresponde a las aportaciones de las entidades participantes, informa en una nota de prensa.

La participación de Prodetur en esta iniciativa, que tiene como beneficiaria principal a la Fundación Andanatura, contempla un presupuesto de 100.105 euros. Con Innopyme, la Diputación de Sevilla vuelve a conseguir financiación europea para impulsar la digitalización del tejido empresarial rural, dando continuidad al proyecto Ruralpyme Digital AAA, en el que también participó a través de Prodetur.

Esta iniciativa permitió ofrecer asesoramiento y acompañamiento especializado a pequeñas empresas y personas autónomas de la provincia para facilitar su transformación digital, mejorar su competitividad y favorecer su adaptación a las nuevas tecnologías. La experiencia y los conocimientos adquiridos constituyen ahora un punto de partida para avanzar en la incorporación de herramientas digitales más avanzadas, especialmente las vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA).

En este sentido, el proyecto contempla la incorporación de herramientas que permitan a las empresas mejorar sus procesos de gestión, reforzar su presencia en el entorno digital y ampliar sus oportunidades comerciales. Entre estas soluciones figuran los asistentes virtuales inteligentes y los sistemas de análisis predictivo, así como otras aplicaciones orientadas a facilitar la captación de clientes, la venta por internet y la toma de decisiones empresariales.

CUATRO LÍNEAS PARA FAVORECER LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El proyecto se articula en torno a cuatro grandes líneas de actuación, concebidas para facilitar la modernización de las pequeñas y medianas empresas y favorecer el aprovechamiento conjunto de los recursos y oportunidades de la Eurorregión. La primera de ellas contempla la creación de una red de cooperación transfronteriza para la digitalización de las pymes, destinada a promover el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre los territorios participantes.

Asimismo, se impulsará la comercialización conjunta de productos y servicios mediante una plataforma compartida de venta por internet (marketplace), que permitirá ampliar las posibilidades de acceso a nuevos mercados. Una tercera línea se centrará en el desarrollo de un itinerario común de transformación digital para las pymes rurales, con especial atención a la aplicación práctica de la inteligencia artificial en su actividad empresarial.

Por último, se pondrá en marcha una academia transfronteriza de formación en línea, orientada a mejorar las competencias digitales y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de negocio.

Estas actuaciones, que se desarrollarán de manera coordinada entre las entidades participantes, contribuirán a favorecer la innovación, la cooperación empresarial y la competitividad del tejido productivo de los territorios implicados. El proyecto tiene como fecha prevista de finalización el 31 de diciembre de 2028.

COOPERACIÓN ENTRE ANDALUCÍA Y PORTUGAL

Innopyme reúne a siete entidades de Andalucía, Algarve y Alentejo, bajo la coordinación de la Fundación Andanatura para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible, que actúa como beneficiaria principal. Por parte de Andalucía, además de Andanatura y Prodetur, participan el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz y el Consorcio Puntos Vuela de Andalucía.

En representación del Algarve forman parte del proyecto Tertúlia Algarvia, Centro de Conocimiento en Cultura y Alimentación Tradicional del Algarve, y la Asociación de Comercio y Servicios de la Región del Algarve. Por su parte, el Alentejo está representado por la Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Beja.