Publicado 10/11/2026 11:30

Diputación de Sevilla participa en un proyecto europeo de digitalización y competitividad en pymes rurales

La iniciativa, presentada en Jerez de la Frontera, cuenta con un presupuesto global de cerca de 1,2 millones de euros

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans
El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans - DIPUSEVILLA

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, participa en el proyecto europeo 'Innopyme', una iniciativa de cooperación transfronteriza dirigida a impulsar la transformación digital y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del medio rural de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía (AAA).

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 1.187.199 euros, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027. El 25% restante corresponde a las aportaciones de las entidades participantes, informa en una nota de prensa.

La participación de Prodetur en esta iniciativa, que tiene como beneficiaria principal a la Fundación Andanatura, contempla un presupuesto de 100.105 euros. Con Innopyme, la Diputación de Sevilla vuelve a conseguir financiación europea para impulsar la digitalización del tejido empresarial rural, dando continuidad al proyecto Ruralpyme Digital AAA, en el que también participó a través de Prodetur.

Esta iniciativa permitió ofrecer asesoramiento y acompañamiento especializado a pequeñas empresas y personas autónomas de la provincia para facilitar su transformación digital, mejorar su competitividad y favorecer su adaptación a las nuevas tecnologías. La experiencia y los conocimientos adquiridos constituyen ahora un punto de partida para avanzar en la incorporación de herramientas digitales más avanzadas, especialmente las vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA).

En este sentido, el proyecto contempla la incorporación de herramientas que permitan a las empresas mejorar sus procesos de gestión, reforzar su presencia en el entorno digital y ampliar sus oportunidades comerciales. Entre estas soluciones figuran los asistentes virtuales inteligentes y los sistemas de análisis predictivo, así como otras aplicaciones orientadas a facilitar la captación de clientes, la venta por internet y la toma de decisiones empresariales.

CUATRO LÍNEAS PARA FAVORECER LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El proyecto se articula en torno a cuatro grandes líneas de actuación, concebidas para facilitar la modernización de las pequeñas y medianas empresas y favorecer el aprovechamiento conjunto de los recursos y oportunidades de la Eurorregión. La primera de ellas contempla la creación de una red de cooperación transfronteriza para la digitalización de las pymes, destinada a promover el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre los territorios participantes.

Asimismo, se impulsará la comercialización conjunta de productos y servicios mediante una plataforma compartida de venta por internet (marketplace), que permitirá ampliar las posibilidades de acceso a nuevos mercados. Una tercera línea se centrará en el desarrollo de un itinerario común de transformación digital para las pymes rurales, con especial atención a la aplicación práctica de la inteligencia artificial en su actividad empresarial.

Por último, se pondrá en marcha una academia transfronteriza de formación en línea, orientada a mejorar las competencias digitales y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de negocio.

Estas actuaciones, que se desarrollarán de manera coordinada entre las entidades participantes, contribuirán a favorecer la innovación, la cooperación empresarial y la competitividad del tejido productivo de los territorios implicados. El proyecto tiene como fecha prevista de finalización el 31 de diciembre de 2028.

COOPERACIÓN ENTRE ANDALUCÍA Y PORTUGAL

Innopyme reúne a siete entidades de Andalucía, Algarve y Alentejo, bajo la coordinación de la Fundación Andanatura para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible, que actúa como beneficiaria principal. Por parte de Andalucía, además de Andanatura y Prodetur, participan el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz y el Consorcio Puntos Vuela de Andalucía.

En representación del Algarve forman parte del proyecto Tertúlia Algarvia, Centro de Conocimiento en Cultura y Alimentación Tradicional del Algarve, y la Asociación de Comercio y Servicios de la Región del Algarve. Por su parte, el Alentejo está representado por la Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Beja.

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