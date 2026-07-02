La Diputación de Sevilla publica la lista definitiva de admitidos en sus residencias para el curso 26/27

Archivo - Una de las residencias de la Diputación de Sevilla en imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha hecho pública este jueves la resolución definitiva con el listado de las personas admitidas con opción de ingreso, hasta completar las plazas disponibles, en las residencias de estudiantes de sus complejos educativos durante el próximo curso académico 2026/2027.

Según ha concretado la institución provincial en una nota de prensa, este listado se puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón-e y en la página web oficial de la Diputación de Sevilla.

El documento publicado, con el que se concluye el proceso administrativo de selección e ingreso que se iniciaba el pasado mes de abril, recoge la puntuación final obtenida por cada persona solicitante, de acuerdo con los criterios socioeconómicos y académicos fijados en la convocatoria, así como la prelación de orden.

Las plazas adjudicadas se distribuyen entre los diferentes recursos habitacionales de la Institución, para dar cobertura a perfiles de todo tipo de formación reglada. El CEP Pino Monano está destinado prioritariamente al alumnado matriculado en Ciclos Formativos de Grado Superior, Cursos de Especialización de FP, Grados Universitarios y Másteres.

El CEP Blanco White, acogerá a alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. La residencia gestionada por Sevilla Activa en Blanco White, se focaliza en estudiantes de Grado Superior, Especialización de FP, Grados Universitarios y Másteres.

A partir de la publicación de este listado, en cada una de las residencias se llevará a cabo el proceso de asignación de plazas en función de sus respectivas disponibilidades y las personas admitidas que vayan a contar finalmente con una de estas plazas, recibirán una comunicación de confirmación por parte de la Diputación a través del correo electrónico y podrán entonces formalizar su matrícula por Registro Electrónico, a través de sus Carpetas Ciudadanas en Sede Electrónica.