Diputación de Sevilla refuerza con 40 millones de euros actuaciones municipales en turismo y vivienda

Fachada de la sede principal de la Diputación como foto de recurso. - EUROPA PRESS

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla va a destinar 40 millones de fondos propios a seguir ayudando a los ayuntamientos en las actuaciones que estos llevan a cabo en dos sectores que son estratégicos para la economía de la provincia, como son el turismo y el acceso a la vivienda.

Con este objetivo el Pleno de la Institución que ha presidido Javier Fernández ha aprobado este jueves, por unanimidad de todos los grupos políticos representados, las Bases reguladoras y las respectivas convocatorias de subvenciones del Programa 'Más Sevilla Turístico' y de la cooperación financiera con los municipios de la provincia para la gestión, promoción, construcción y venta de vivienda pública protegida en régimen de venta.

Dos convocatorias de apoyo financiero que la Diputación reedita a demanda de los ayuntamientos, que han avalado con una importante concurrencia ambas iniciativas. En el caso del Programa 'Más Sevilla Turístico', la que se pone en marcha es una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, dotada financieramente con 20 millones y que se dirige en esta edición 2026-2027 a las entidades locales que no han sido beneficiarias anteriormente de estas ayudas, a fin de consolidar el turismo sostenible como motor de empleo, dinamizar las zonas rurales y diversificar la oferta turística en el territorio, fomentando la desestacionalización.

La Corporación provincial sufragará hasta el cien por cien de los proyectos municipales presentados, fijando un límite máximo de 500.000 euros por entidad local. Las subvenciones se destinarán exclusivamente a la construcción, rehabilitación, reforma o reparación de infraestructuras públicas municipales que se enmarquen en una de estas tres líneas de negocio turístico: establecimientos de alojamiento (hoteles, hostales, apartamentos, campings y casas rurales), áreas de pernocta de autocaravanas o infraestructuras de turismo activo en la naturaleza.

Como requisito fundamental, los terrenos objeto de la actuación deben ser de titularidad municipal o disponer de un título habilitante de otra administración que garantice su disponibilidad, mientras que en los criterios de valoración técnica, las Bases reguladoras priman la cohesión territorial y la eficacia del gasto público en los proyectos que se presenten.

FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

La ayuda financiera a los municipios sevillanos para la gestión, promoción, construcción y venta de vivienda pública protegida en régimen de venta, se configura como una respuesta de la Diputación a la crisis estructural de acceso a la vivienda en la que se encuentra inmersa la provincia, especialmente significativa entre los colectivos jóvenes y las familias con ingresos medios y bajos, agravada en los últimos años debido a factores como la escasez de oferta de vivienda asequible, la presión del mercado inmobiliario y las limitaciones presupuestarias de las entidades locales para impulsar políticas públicas sostenidas en esta materia.

La Diputación articula por segundo año consecutivo esta cooperación financiera que alcanza los 20 millones para implementar la ayuda a los ayuntamientos de la provincia en su acción estratégica de facilitar el acceso a una vivienda pública protegida digna y a precios razonables a la ciudadanía sevillana. Una convocatoria que está dirigida a entidades locales con población inferior a 200.000 habitantes, que tengan delegadas en el Opaef todas o parte de sus facultades de gestión tributaria y/o de recaudación.

La estructura y características específicas de esta ayuda financiera presenta dos líneas. La primera, dirigida a actuaciones relacionadas con los gastos de necesarios y previos a la construcción de las viviendas públicas, como son, entre otros, los gastos técnicos y de planificación vinculados a la redacción de proyectos y/o estudios técnicos, gastos de licencias y gastos jurídicos y urbanísticos previos; mientras que la segunda línea está dirigida a actuaciones relacionadas con los gastos de gestión, promoción, construcción y comercialización de viviendas públicas protegidas.

Es una ayuda monetaria única sin coste financiero, es decir, a interés cero y no tendrá que devolverse hasta que los ayuntamientos vendan vivienda o hasta que haya transcurrido cinco años desde el pago de la ayuda. Está destinada a desarrollar la colaboración financiera local para la construcción y venta de vivienda pública protegida destinada a vecinos de los municipios solicitantes bien promovidas directamente por los municipios, bien a través de sus entidades públicas dependientes o sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal que tengan ese objeto social.

Los municipios de la provincia de Sevilla que cumplan los requisitos establecidos en las Bases reguladoras podrán recibir fondos que como máximo alcanzará la cuantía total de 5 millones por todas las solicitudes que presenten en el año, un importe que no podrá superar el 200% del Anticipo Ordinario Neto Anual certificado por el Opaef.

Entre los requisitos de las Bases, es de especial interés la fecha límite para la presentación de las solicitudes por parte de los ayuntamientos concurrentes, que será el 9 de octubre próximo. Al tratarse de una convocatoria abierta, se promoverá, preferentemente, la resolución de concesión de las solicitudes presentadas mensualmente.

ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN LA RED VIARIA, APROBADAS Y EN CURSO

Además, en el Plenario provincial se ha dado cuenta de la declaración de emergencia de las obras de tres carreteras provinciales, la SE-3405, SE-4104 y la Vía SE-225, cuyo importe asciende a algo más de 790.000 euros. Obras que forman parte de un paquete inversor de emergencia, destinado a reparar el deterioro ocasionado en la Red Viaria Provincial por fenómenos meteorológicos adversos de alta intensidad: la borrasca Claudia (en noviembre de 2025) y las borrascas Leonardo y Marta (en febrero 2026), con daños estimados en 14,9Meuro.

Entre febrero y este mes de mayo se han aprobado en el Pleno de la Diputación obras de emergencia por importe de 4,6 millones. Con estas obras --algunas terminadas, otras iniciadas y otras en ejecución o en proceso--, se han cubierto daños de la Red Viaria en zonas como Carmona, El Castillo de las Guardas, Almadén de la Plata, La Puebla de los Infantes, Pruna, Algámitas, El Saucejo y Dos Hermanas, Gerena, Olivares, Marchena y Alcolea del Río.

La Diputación tramita ahora a través de su Área de Cohesión Territorial las últimas obras de emergencia, por un importe de 4,6 millones de euros, que contemplan actuaciones en otras 15 carreteras o vías, de las que se dará cuenta en el Pleno del próximo mes de junio.

NUEVA AYUDA FINANCIERA A MUNICIPIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA

Por último, el Pleno provincial ha aprobado también una modificación presupuestaria por importe de 23,2 millones con cargo al remanente de Tesorería, de los que 20Meuro van a estar destinados a la dotación de la convocatoria de una nueva ayuda financiera que se va a poner a disposición de los municipios igualmente a interés cero, según se ha informado en la sesión plenaria y que la Diputación prevé denominar 'FEAR Dependencia'.

Esta convocatoria se está diseñando por parte del Área de Hacienda con el fin de paliar el desfase temporal y el menoscabo a sus tesorerías que tienen que sufrir los ayuntamientos de la provincia que prestan el Servicio de Ayuda a Domicilio hasta que reciben el pago del mismo, dado que la Junta, administración financiadora del SAD en la comunidad autónoma junto al Estado, entidades locales y, en función de su capacidad económica, de la persona usuaria, transfiere los fondos a ayuntamientos y diputaciones provinciales para cubrir su parte proporcional de financiación, pero el flujo exacto de pagos depende de la fase de justificación de la prestación del servicio.