Inpro destaca en Sevilla la colaboración público-privada para impulsar la innovación y la transformación digital

'Foro Para La Transferencia Del Conocimiento A Través De La Colaboración Público-Privada' Organizado Por Ontech Innovation - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sociedad informática de la Diputación de Sevilla, Inpro, ha participado en el 'Foro para la Transferencia del Conocimiento a través de la Colaboración Público-Privada' organizado por onTech Innovation y ha destacado esta colaboración para "impulsar la innovación y transformación digital".

Según ha expresado la institución provincial en una nota, el encuentro reunió a representantes institucionales y empresariales con el objetivo de "fortalecer la cooperación entre administraciones y empresas para seguir impulsando la innovación y la transformación digital en Andalucía".

Las actividades del foro han sumado una mesa redonda institucional, que ha contado con la directora gerente de Inpro, Carmen Rodríguez Quirós, junto al director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez, y el secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Daniel Escacena.

En su intervención, Quirós ha puesto en valor la "consolidación" de la Feria de la Innovación y de las Nuevas Tecnologías 'InproInnova' como un "espacio de referencia para favorecer la colaboración entre administraciones, empresas y agentes del sector tecnológico" y anunció que la nueva edición del encuentro se celebrará el próximo 18 de noviembre.

Durante la jornada, la organización también presentó las principales líneas de actuación de su hoja de ruta para los próximos años, orientada a reforzar la colaboración público-privada y a promover nuevas iniciativas estratégicas para el desarrollo del sector tecnológico andaluz.

El acto comenzó con un homenaje al consejero José Carlos Gómez Villamandos, reconocido por su contribución al impulso de la colaboración público-privada y de la política de clústeres en Andalucía.