Javier Fernández destaca el "sentimiento" del Rocío en la provincia de Sevilla:"Hay que vivirlo, no te lo pueden contar"

El presidente de la hermandad rociera de Villamanrique, el presidente de la Diputación y el alcalde de la localidad, delante del Simpecado de la primera de las filiales. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha desplazado este jueves a Villamanrique de la Condesa para asistir al paso de las hermandades del Rocío por esta localidad en su peregrinación hasta la aldea almonteña y las respectivas paradas de las corporaciones en la Plaza de España, en los porches de la Parroquia de Santa María Magdalena, para hacer su presentación ante el Simpecado manriqueño.

"Villamanrique es en estos días del Rocío 'la plaza de Sevilla', el corazón de la provincia y el centro neurálgico rociero, con una población que se multiplica por diez y que llega a concentrar más de 40.000 personas", comentado Fernández en una nota de prensa.

El mandatario provincial ha compartido por tercer año consecutivo este ritual de más de 200 años de antigüedad, declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía desde 1999, junto al diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez; el alcalde, Francisco Javier Domínguez, y una amplia representación de la Hermandad de Villamanrique, Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla 2025, encabezada por su presidente, José Pérez Velázquez.

Al paso de los respectivos Simpecados y las personas peregrinas de las hermandades de Morón de la Frontera, Palomares del Río, Aznalcázar o Espartinas, Fernández ha destacado "el sentimiento y la emoción" de "un rito que hay que vivir: No te lo pueden contar porque no hay palabras ni imágenes para reproducir el calor de las manriqueñas y manriqueños y la convivencia rociera que se concentra en la superficie de estos siete escalones".

"Hay que venir a ver lo que significa esta plaza para el Rocío en la provincia. Solo aquí, te das cuenta del valor que tiene". "Al Rocío en la provincia le podemos poner todos los epítetos que se nos ocurran, desde el acto de fe a la tradición identitaria. Pero es también un impulso económico interesante", ha añadido al respecto.

El presidente de la Diputación ha remarcado que existen estudios que cifran en casi 400 millones de euros el impacto del Rocío, de los que una parte importante también son para la provincia de Sevilla, donde genera empleo y riqueza, "sobre todo porque se trata de una fiesta que tiene su momento álgido estos días pero que tiene continuidad todo el año, con la estabilidad que ello conlleva en el ámbito económico".

INVERSIONES PROVINCIALES EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y AMBIENTAL

El presidente ha mencionado también el apoyo de la institución al Rocío en la provincia, "con inversiones orientadas a la limpieza de los caminos y la conservación del patrimonio ambiental sevillano y a la garantía de la salud y la seguridad de las personas, a través de los controles de los mosquitos potencialmente transmisores del Virus del Nilo y de la presencia de los bomberos y bomberas de la provincia".

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Servicios Públicos Supramunicipales, ha ampliado este año su contribución al Plan Romero 2026. Por una parte, pone en marcha una nueva edición del plan de limpieza de los caminos del Rocío por la provincia, entre el 11 de mayo y el 3 de julio en los principales itinerarios de paso de las hermandades por la provincia.

Un plan que incluye: instalación de cubas y bidones, la recogida diaria de residuos, así como su transporte y tratamiento, la limpieza de los caminos y zonas de tránsito de especial afluencia, la recogida selectiva de vidrio y la conservación de los espacios de alto valor ambiental.

Además, la institución provincial financia por segundo año consecutivo la intervención de siete equipos de campo específicos para el control y tratamientos sobre mosquitos potencialmente transmisores Virus Nilo Occidental, con acciones que cubren 1.500 hectáreas de las zonas de tránsito y concentración hermandades y los entornos periurbanos de los 15 municipios del Bajo Guadalquivir y Aljarafe en los que ya se está haciendo seguimiento a través del Plan de vigilancia y control de vectores transmisores del VNO".

DISPOSITIVO CONSORCIO PROVINCIAL

Por último, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla tiene retenes instalados en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Villamanrique de la Condesa y en el Módulo 061 en Aznalcázar, junto a la sede del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública, para la realización de labores de prevención, extinción de incendios y salvamento en los caminos de tránsito.

Un dispositivo que implica en estos días a 14 vehículos, 42 bomberos y bomberas del Consorcio y un total de 642 horas de trabajo.