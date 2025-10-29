(AMP) Airbus gana 2.641 millones hasta septiembre, un 46% más, y mantiene previsiones para todo el año

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Airbus registró un beneficio neto de 2.641 millones de euros entre enero y septiembre de este año, lo que supone un 46% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando ganó 1.808 millones de euros, según ha informado este miércoles el fabricante, que mantiene sus previsiones para 2025, incluyendo ahora el impacto de los aranceles actualmente aplicables.

Además, los ingresos crecieron un 7%, hasta los 47.436 millones de euros, mientras que el beneficio operativo ajustado se situó en los 4.146 millones de euros, un 48% interanual más, incluyendo cargos que se registraron en el negocio de Space Systems por un total de 989 millones de euros.

En estos nueve meses, la compañía ha entregado 507 aviones comerciales a 79 clientes, que se dividen en 62 A220, 392 de la familia A320, 20 unidades A330 y 33 aviones A350.

Por su parte, la posición de caja neta era de 7.042 millones de euros a 30 de septiembre, un 40% por debajo de la de final de 2024, lo que representa el pago de dividendos de 2024 y la depreciación del dólar.

"Nuestros resultados de los primeros nueve meses reflejan el nivel de entregas de aviones comerciales y el sólido rendimiento de los negocios de Defensa y Espacio y Helicópteros", ha resaltado el consejero delegado de la compañía, Guillaume Faury. En sus palabras, las entregas siguen concentrándose en la segunda mitad del año, en un entorno operativo complejo y dinámico.

El pasado 23 de octubre, Airbus, Leonardo y Thales anunciaron la firma de un memorando de entendimiento (MoU) con el objetivo de fusionar sus respectivas actividades espaciales en una nueva compañía.

En palabras del fabricante, las empresas buscan fortalecer la autonomía estratégica de Europa en el espacio, un sector "clave" que "sustenta infraestructuras y servicios críticos relacionados con las telecomunicaciones, la navegación global, la observación de la Tierra, la ciencia, la exploración y la seguridad nacional".

Esta nueva compañía también aspira a ser el socio de confianza para el desarrollo e implementación de programas espaciales nacionales soberanos. La previsión es que entre en funcionamiento en 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de otras condiciones para su cierre.

LOS INGRESOS CRECEN UN 3% EN COMERCIAL

Por divisiones, el negocio de Airbus Comercial registró unos ingresos de 33.886 millones de euros, un 3% más, mientras que el beneficio operativo ajustado aumentó un 8%, hasta los 3.270 millones, lo que refleja principalmente un tipo de cobertura más favorable y menores gastos de I+D, mientras que el aumento de las entregas incorpora una combinación desfavorable.

El programa de la familia A320 sigue aumentando hasta alcanzar una tasa de 75 aviones al mes en 2027. En cuanto al A220, el equilibrio actual entre la oferta y la demanda ha llevado a un ajuste de la trayectoria de crecimiento, por lo que se ha fijado ahora el objetivo de alcanzar las 12 unidades mensuales en 2026.

En el caso del programa A330, se está estabilizando actualmente en una tasa de producción mensual de cuatro aviones y, como se comunicó anteriormente, tiene como objetivo alcanzar la tasa cinco en 2029, para satisfacer la demanda de los clientes. Así, sigue teniendo como objetivo alcanzar una tasa de 12 para el A350 en 2028.

El negocio de Defence and Space ingresó 8.876 millones de euros, un alza del 17% interanual, con un beneficio ajustado que llegó a 420 millones de euros, frente a los 661 negativos del año anterior, respaldado por mayores volúmenes y una mayor rentabilidad en línea con la trayectoria a medio plazo de la división.

En cuanto a los pedidos, Defence and Space registró pedidos entre enero y septiembre por valor de 6.800 millones de euros (-38%).

Por último, Airbus Helicopters tuvo unos ingresos de 5.652 millones de euros (+16%), con un beneficio operativo ajustado de 495 millones (+18%), recibiendo 306 pedidos a lo largo del periodo, dos menos.

MANTIENE PREVISIONES PARA 2025

De cara a 2025, la compañía asume que no se producirán más perturbaciones en el comercio mundial ni en la economía mundial, el tráfico aéreo, la cadena de suministro, sus operaciones internas de la empresa y su capacidad para suministrar productos y servicios.

En este contexto, Faury ha subrayado que el fabricante mantiene sus previsiones, que ahora incluyen el impacto de los aranceles actualmente aplicables, además del impacto de la integración de determinados paquetes de trabajo de Spirit AeroSystems.

Sobre esta base, Airbus se ha fijado como objetivos alrededor de 820 entregas de aviones comerciales, un beneficio operativo ajustado de aproximadamente 7.000 millones de euros y un flujo de caja libre antes de la financiación de clientes de alrededor de 4.500 millones de euros.