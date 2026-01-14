(AMP) Montero trabaja en los PGE de 2026, pero augura que no estará en el proceso presupuestario del siguiente

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). Durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financ - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está trabajando "intensamente" en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 y ha augurado que no formará parte del Ejecutivo de cara al proceso de presupuestario de las cuentas públicas de 2027, ya que concurrirá a las elecciones andaluzas.

"No sé cuándo se convocan las elecciones autonómicas en Andalucía pero los periodos máximos hacen pensar que cuando se presente el nuevo Presupuesto General del Estado, ya no estaré aquí seguro", ha señalado la vicepresidenta en declaraciones a los medios de comunicación tras la rueda de prensa del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cualquier caso, la ministra ha indicado que todo va a depender de cuándo se convoquen las elecciones en Andalucía. "No está en mi mano y, por tanto, no puedo decir más de esto", ha remarcado.

Pero en el momento en que el Gobierno tenga listo el Presupuesto, Montero ha apuntado que lo presentará a la opinión pública y también lo registrará en el Congreso de los Diputados. "Pero no hay ninguna novedad respecto a esto y estamos en los mismos parámetros", ha reconocido.

Pese a su próxima salida, Montero ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal, una cuestión a la que esta misma semana ha instado a vigilar Standard and Poor's a colación del nuevo modelo de financiación autonómica.

"Espero que esto se tenga en cuenta cuando en el futuro se repartan los objetivos de estabilidad, ya que yo no estaré porque concurro a las elecciones autónomas", ha señalado la ministra.