Hasta 18 centros educativos de la provincia de Jaén participan en el V Torneo de Debate Educativo

V Torneo de Debate Educativo - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 centros educativos de la provincia de Jaén participan en el V Torneo de Debate Educativo, una iniciativa de carácter regional que, a su vez, se desarrolla mediante ediciones provinciales.

Durante la presentación de la fase provincial en la modalidad de español del torneo, el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha subrayado que se trata de una iniciativa que "no solo fomenta la capacidad de argumentación y el respeto a las ideas ajenas", sino que también "contribuye a formar ciudadanos responsables, con criterio propio y habilidades comunicativas sólidas, fundamentales para su desarrollo personal y profesional".

Se trata de un certamen dirigido al alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, consolidado ya como una actividad de gran impacto en el ámbito educativo, que promueve el desarrollo integral del alumnado a través del diálogo y la argumentación, según ha explicado Solano.

El torneo, convocado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, se celebrará a lo largo del curso escolar 2025/2026 en dos modalidades: lengua española y lenguas extranjeras (inglés y francés), tanto en la fase de centro, provincial como en la autonómica. Se concibe como un foro de discusión y diálogo que refuerza las actuaciones que se desarrollan en los centros en torno al debate y la oratoria.

Asimismo, su preparación exige el ejercicio activo de la expresión y la comprensión, tanto oral como escrita, al tiempo que potencia el pensamiento crítico. Todo ello convierte esta iniciativa en una herramienta de enorme utilidad para el profesorado, al contribuir a la formación integral del alumnado y al desarrollo de los saberes básicos de cada materia.

En la fase provincial han participado un total de 18 centros educativos de Jaén y su provincia, en ambas modalidades, con alrededor de 180 personas implicadas entre alumnado, profesorado, jueces y juezas, entre otros. La pregunta planteada para esta fase ha sido: '¿Siguen siendo la ONU y los organismos supranacionales herramientas eficaces para la resolución de los conflictos geopolíticos del siglo XXI?', una cuestión que persigue generar en la juventud una reflexión crítica sobre el papel de las instituciones internacionales en el contexto actual.

Los centros ganadores de las dos modalidades representarán a la provincia en la fase autonómica, que se celebrará en el mes de mayo de 2026 junto a los equipos finalistas del resto de provincias andaluzas. Para la fase final del torneo, la pregunta elegida será: '¿Deben las plataformas digitales asumir responsabilidad legal directa por el ciberacoso perpetrado por sus usuarios?'.

Francisco José Solano ha agradecido la implicación del profesorado y de los equipos directivos, al tiempo que ha animado a los centros educativos a seguir participando en futuras ediciones. "Estamos convencidos de que el debate es una herramienta transformadora que contribuye a una educación más participativa, inclusiva y de calidad", ha concluido.