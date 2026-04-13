El alumnado finalista de las Olimpiadas Matemáticas SAEM Thales reciben sus diplomas en un acto en Cádiz

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, José Ángel Aparicio, junto al alumnado premiador en las Olimpiadas Matemáticas SAEM Thales en Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha asistido al acto de entrega de diplomas y menciones de las Olimpiadas Matemáticas SAEM Thales, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz (UCA), en una jornada en la que se ha reconocido al alumnado finalista y se ha dado a conocer la representación gaditana en la fase regional.

El acto ha estado presidido por la vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado de la Facultad de Ciencias, Ana Roldán Gómez, y ha contado con la participación de Javier Ruiz, inspector de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz, y de Ana García López, delegada provincial de la SAEM Thales en Cádiz, ha indicado la Junta en una nota.

Durante la ceremonia se han entregado diplomas de reconocimiento a los mejores finalistas de la XLI Olimpiada Matemática para segundo de ESO, de la VIII Olimpiada Matemática para sexto de Primaria y de la IV Olimpiada Matemática para cuarto de ESO. Asimismo, se ha hecho entrega del Premio Paco Aniño a la resolución más creativa de un problema, que ha recaído en Valentina Infante Benítez, del centro Seritium de Jerez de la Frontera.

En el transcurso del acto se han anunciado también los nombres del alumnado clasificado para la fase regional de las distintas categorías. En la categoría alevín, los equipos clasificados han sido Matematicosos, integrado por Martina Blanco Reyes, Darío Gutiérrez Huerta y Bruno Ramos Marín, del centro Elio Antonio de Nebrija; y Los Truenos, formado por Laura Ferrero Sánchez, Javier García Tello y Roberto Sánchez Mateo, del centro Nuestra Señora de la Oliva.

En la categoría juvenil, los estudiantes clasificados han sido Gonzalo Cabrera del Valle y Nicolás Campos Frejo, del IES Isla Verde de Algeciras; Mercedes González Salido, Natalia Quintela Fernández y Víctor Ruíz Millán, del IES Álvar Núñez de Jerez de la Frontera; así como Marta Luna Cuartero, también del IES Isla Verde de Algeciras.

Por su parte, en la categoría junior, representarán a Cádiz en la fase regional, que se celebrará en Córdoba, Juan Ortega, Elena Sánchez Rodríguez, Santiago Jiménez Izaguirre, Daniela Sobrino Sánchez y Alfonso Padillo Montero, de los centros JOJ, SRE, Centro Inglés, SSD Zaframagón e IES Álvar Núñez, respectivamente.

Estas olimpiadas han sido posibles por la colaboración de entidades como Unicaja, Casio, SM, la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, la Universidad de Cádiz y la Facultad de Ciencias de la UCA.