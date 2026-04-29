Un centenar de docentes de toda Andalucía se dan cita en Motril (Granada) en las Jornadas Regionales de FP

Jornadas Regionales de Formación Profesional en Motril (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MOTRIL (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

Motril (Granada) acoge estos días las Jornadas Regionales de Formación Profesional, un encuentro que reúne a más de un centenar de docentes de toda la región con el objetivo de reforzar la innovación educativa y la formación continua del profesorado.

El acto ha contado con la presencia del secretario general de Formación Profesional y Educación Permanente, Florentino Santos Porras, así como de María José Martín Gómez, delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada.

Durante la primera sesión se ha hecho un repaso a la oferta formativa en la provincia de Granada, destacando el peso de distintas familias profesionales estratégicas.

En el ámbito de Sanidad, se cuenta con una red de 27 ciclos formativos, con centros de referencia como el IES Giner de los Ríos, el IES La Zafra, el CPC Santo Tomás de Aquino y el IES José Martín Recuerda en Motril, así como el IES Al-Andalus en Almuñécar.

En Industrias Alimentarias, sector clave para la economía de la Costa Tropical, existen 10 ciclos formativos, con el IES Mediterráneo de Salobreña desempeñando un papel fundamental en la formación especializada.

Por su parte, la familia profesional de Química suma 5 ciclos formativos de alta cualificación técnica, con el IES La Zafra como centro de referencia. En total, la provincia ofrece 42 ciclos formativos en estas áreas.

Las jornadas, que se desarrollan durante dos días, incluyen talleres de vanguardia en ámbitos como la ecografía clínica, las emergencias en playa, la transferencia de conocimiento en el sector químico y la actualización en la implantación de la FP Dual, reforzando así la capacitación del profesorado en metodologías innovadoras.

Asimismo, se ha destacado la colaboración con la Inspección Sanitaria de la Delegación de Sanidad, así como la importancia de estrechar vínculos con el tejido empresarial a través de visitas a entidades como Granada La Palma, la Fábrica Azucarera y las Bodegas de Ron Montero.

La organización ha subrayado el papel fundamental del Centro del Profesorado de Motril y el compromiso de los más de cien docentes participantes, cuya formación continua resulta esencial para garantizar una educación pública de calidad.