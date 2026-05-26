Los colegios Andalucía de Algeciras y Marqués de Santa Cruz de El Puerto (Cádiz) clausuran el proyecto Circrea

Alumnos del colegio Marqués de Santa Cruz de El Puerto en una actividad del proyecto Circrea. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 26 May. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Andalucía de Algeciras ha reunido este martes en sus instalaciones a su comunidad educativa para la exhibición final del proyecto Circrea donde el alumnado ha puesto en práctica técnicas circenses de malabares, equilibrios y acrobacias. Lo mimos hará este miercoles el CEIP Marqués de Santa Cruz en El Puerto de Santa María.

En una nota, la Junta ha recordado que la iniciativa, llevada a cabo por la Asociación Cultural Volátil en los últimos tres meses, se enmarca en el Programa Andaluz de Arte y Educación de las Consejerías de Cultura y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Asimismo, ha señalado que la dirección del proyecto corre a cargo de Sara Rodríguez, fundadora de la Escuela de Circo Volátil de Tarifa y codirectora del Festival Internacional de Circo del mismo municipio. Junto a ella, la pedagoga Begoña Calle y el artista de circo Thomas Sarracín han guiado a alumnos de tercer y cuarto curso de ambos centros en el aprendizaje de técnicas contemporáneas de circo, así como de creación colectiva y narrativa visual.

Las clases se han desarrollado en doce sesiones de dos horas durante el horario lectivo entre marzo y mayo, que finalizan ahora con la puesta en escena. A lo largo de estas sesiones el alumnado ha trabajado desde dinámicas de grupo, pasando por la exploración con disciplinas circenses adaptadas, hasta la creación colectiva, con el desarrollo de la dramaturgia basada en sus propias vivencias.

El proyecto Circrea, según ha indicado la Junta, ha contribuido en la formación del alumnado a fortalecer la convivencia, reforzar la autoestima y construir comunidad, haciéndole protagonista activo de su propio relato escénico y social. Una de las características más significativas de esta propuesta es la utilización del circo como herramienta de transformación educativa, inclusión y cohesión social, incorporando además el lenguaje no sexista.

Además, la Junta ha recordado que dentro del Programa Andaluz de Arte y Educación en la provincia de Cádiz se han llevado a cabo iniciativas no solo de circo sino también de artes escénicas, como es el caso del IES Francisco Pacheco de Sanlúcar de Barrameda y el IES Guadalupeña de Arcos de la Frontera. El flamenco está presente en la provincia a través de 'Universo Eva: Flamenco para inspirar, educar y transformar' de Eva Yerbabuena, que concluirá próximamente en el IES Doñana de Sanlúcar de Barrameda.