La comunidad educativa de 21 centros participa en la IV Concentración por el Autismo en Granada - JUNTA

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunicad educativa de 21 centros ha participado en la IV Concentración por el Autismo que ha tenido lugar en la explanada del Palacio de Congresos de Granada en un evento que ha contado con la participación de profesionales, alumnado, asociaciones y comunidades educativas de todas las aulas TEA y específicas, tanto de la capital como de la provincia, con el objetivo de dar visibilidad y concienciar a la sociedad sobre el Trastorno del Espectro del Autismo.

En el acto, enmarcado en la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, ha contado con la asistencia de la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, quien ha acompañado a los más de cien alumnos, de 21 centros de toda la provincia, que se han dado cita para este evento junto a docentes y familiares.

El objetivo principal ha sido visibilizar la realidad del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y fomentar la inclusión de las personas con autismo en todos los ámbitos de la sociedad, con iniciativas como esta que buscan sensibilizar a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general sobre la necesidad de garantizar una educación equitativa y adaptada a las necesidades del alumnado con TEA.

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007 y se celebra cada 2 de abril con el propósito de aumentar la sensibilización y el conocimiento sobre este trastorno del neurodesarrollo, que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. A lo largo de los años, la investigación ha permitido avanzar en su diagnóstico y tratamiento, promoviendo estrategias de intervención temprana para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias.

Durante la concentración, alumnos y docentes han llevado a cabo diversas actividades para promover la inclusión y la comprensión del autismo. El alumnado ha leído un manifiesto y se han organizado talleres, charlas informativas y representaciones simbólicas que han puesto de manifiesto la importancia del apoyo educativo y social para este colectivo.

CRECE EL ALUMNADO TEA EN LA PROVINCIA DE GRANADA

En la provincia de Granada, el número de alumnos con TEA ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Según datos proporcionados por el Etpoep de Granada, en la provincia hay actualmente 233 aulas de educación especial. De ellas, 63 son aulas específicas para alumnado con TEA. En esas aulas TEA, 299 alumnos y alumnas están recibiendo una atención adaptada y especializada.

En total, sumando apoyos a la integración, audición y lenguaje, Programas de Transición a la Vida Adulta y Laboral, y Formación Profesional Básica específica, en la provincia existen 813 unidades dedicadas a educación especial. Además, 641 alumnos son atendidos en centros específicos de educación especial, y cerca de 12.000 estudiantes reciben apoyos en aulas de integración dentro de centros ordinarios.

En cuanto a recursos humanos, hay 431 monitores (entre personal de función pública y de empresa), 618 maestros de pedagogía terapéutica y 172 maestros de audición y lenguaje.

Hay que destacar también el trabajo conjunto con las asociaciones. Gracias a los nuevos convenios con la Federación de Autismo y Asperger, 64 alumnos se benefician ya de la labor de voluntarios y voluntarias en nuestros centros.

Cada una de estas aulas TEA cuenta con profesionales especializados en pedagogía terapéutica y/o audición y lenguaje, además de un profesional técnico de integración social (PTIS). La metodología principal utilizada en estas aulas es el enfoque Teacch, basado en la estructuración del espacio y del tiempo a través de signos y pictogramas para facilitar el aprendizaje de los alumnos con TEA.