El Conservatorio de Música Javier Perianes de Huelva celebra la Navidad con un concierto en La Concepción

HUELVA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes de Huelva ha celebrado con un concierto navideño la llegada de la Navidad en la iglesia de la Concepción de la capital onubense. En el evento ha participado el alumnado de coro al completo y los alumnos y alumnas de las especialidades de tuba, flauta y saxofón. El número de participantes ronda los 200 alumnos.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, ha subrayado que "la celebración del inicio de estas fechas por parte de las comunidades educativas es un motivo de alegría y festejo para todos los onubenses".

"Como responsable educativo quiero transmitir mis mejores deseos para estas fechas y colaborar en la mejora continua de la educación onubense, formando parte del equipo de los profesionales que atiende al alumnado en los colegios y de las familias, me llena de gratitud", ha concluido.

Además, el director del conservatorio, José Carlos Mairena Jiménez, ha manifestado que "en estas fechas tan entrañables, el conservatorio ha querido felicitar a su comunidad educativa y a la ciudadanía de Huelva, poniendo en escena un repertorio de villancicos que transmita los valores propios de la Navidad: solidaridad, paz y armonía".

Dentro del repertorio musical, se han interpretado piezas como el Canon IX (G. Gabrielli), 'You raise me up' (Secret Garden), 'Spanish Allelu' (Linda Steen) o 'Dona Nobis' (Mary Lynn Lightfoot).