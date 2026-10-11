Delegados de la Junta visitan un colegio de Almería durante la campaña de vacunación frente a la gripe

La delegada territorial de Educación de la Junta en Almería, Carmen María Jiménez, y el delegado territorial de Sanidad y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, visitan el CEIP 'Ave María del Quemadero' de Almería durante la campaña de vacunación de gripe. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Educación de la Junta en Almería, Carmen María Jiménez, y el delegado territorial de Sanidad y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, han realizado una visita institucional al CEIP 'Ave María del Quemadero', uno de los centros de la capital almeriense donde se está desplegando la campaña de inmunización infantil contra la gripe.

Durante el recorrido por las aulas de primero y segundo de Educación Infantil, los delegados han destacado la "alianza estratégica" entre el sistema sanitario y el educativo, y han subrayado el "papel fundamental" que juegan las enfermeras referentes escolares, según han explicado desde la Junta en una nota difundida este domingo.

Dicho personal especializado es el encargado de administrar la dosis intranasal a los menores de tres y cuatro años en sus propios colegios, garantizando un entorno "seguro, familiar y cómodo para el alumnado", según valoran desde la Junta.

"Agradecemos enormemente la predisposición y colaboración de los equipos directivos y de los padres y madres para que este proceso se desarrolle con total normalidad y agilidad", ha comentado la delegada de Educación.

Por su parte, el delegado de Sanidad y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado que la vacuna intranasal es "un método sencillo, rápido y libre de pinchazos para los más pequeños", y garantiza "un abordaje clínico impecable gracias al excelente trabajo de nuestras enfermeras referentes".

"Proteger a la población infantil frente a la gripe de forma temprana disminuye de manera drástica las complicaciones médicas graves y la presión asistencial en las urgencias y hospitales de nuestra provincia", ha añadido el delegado.

Ambos representantes de la Junta han remarcado que, con el objetivo de "eliminar cualquier barrera idiomática y asegurar que la información médica sea accesible para todos los hogares de la zona", el portal de la Junta de Andalucía a través de Andavac ofrece toda la documentación y los consentimientos necesarios traducidos a múltiples idiomas.

Esta campaña de inmunización en las aulas, que arrancó el pasado 1 de octubre, está "especialmente recomendada" para toda la población infantil de entre seis y 59 meses. Aquellos alumnos que no hayan podido recibir la vacuna en el centro escolar mantendrán su derecho a solicitarla de manera habitual en su centro de salud de referencia, según aclaran desde la Junta.