Dos equipos de Córdoba, finalistas del programa CanSat de la Agencia Espacial Europea

Carmen Castillo observa uno de los cohetes empleados en la fase andaluza del programa CanSat de la Agencia Espacial Europea. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CervantesSAT3 y Quijotes del Espacio, ambos del IES Miguel de Cervantes de Lucena (Córdoba), y los 12 alumnos que componen estos equipos han alcanzado la fase final del programa CanSat de la Agencia Espacial Europea (ESA), en el que han participado diez equipos y un total de 64 alumnos de la provincia de Córdoba.

En total han sido 116 equipos andaluces de 67 centros docentes los que han participado en la competición, que este martes finaliza su etapa regional con el lanzamiento de 31 minisatélites, dos de ellos con cohetes y el resto en paramotor, en el aeródromo de Los Alcores en Mairena del Alcor (Sevilla). A continuación, el alumnado ha defendido sus trabajos ante un jurado profesional y experto, encargado de elegir al ganador y futuro representante de Andalucía en la final nacional.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asistido a la jornada y ha felicitado al alumnado por su participación en esta competición "que pone en valor las vocaciones científicas y tecnológicas entre nuestros alumnos". Ha explicado que este programa "acerca el entorno espacial y tecnológico al sistema educativo andaluz y eso aporta un valor añadido de gran peso a la formación académica de nuestro alumnado de Secundaria y Bachillerato".

Esta iniciativa está coordinada en España por Esero, uno de los proyectos educativos de la Agencia Espacial Europea, junto al Parque de las Ciencias de Granada y su objetivo es poner en llevar a las aulas el espacio, la ciencia y la ingeniería al alumnado.

En esta edición ha aumentado la participación de Andalucía, que cuenta con 15 equipos más que el curso pasado y aglutina el 20% de la participación nacional. En total, compiten 649 alumnos, de los que más de la mitad son mujeres.

Carmen Castillo ha señalado que el CanSat "aporta valores fundamentales para la formación de los jóvenes y ha destacado que impulsa la igualdad de género en las disciplinas científicas y tecnológicas".

Los alumnos realizan la simulación del lanzamiento y operación de un satélite real, que se presenta en el formato de una lata de refresco. Para ello, los niños y niñas deben diseñar, construir y lanzar su propio minisatélite que, tras ser lanzado desde un cohete o paramotor a aproximadamente un kilómetro de altura, debe cumplir una misión científica principal obligatoria y una misión secundaria elegida por el propio alumnado, transmitiendo datos en tiempo real y posteriormente presentando sus conclusiones ante un jurado.

El programa CanSat lleva al aula el conocimiento científico y tecnológico desde una perspectiva práctica, inclusiva y motivadora; fomenta vocaciones científicas y tecnológicas (STEM) entre el alumnado; contribuye al desarrollo de competencias en áreas como programación, comunicación, diseño de 'hardware/software', presentación científica o análisis de datos y acerca el entorno espacial y tecnológico al sistema educativo andaluz.

Además, promueve el trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de problemas y el aprendizaje basado en proyectos reales e impulsa la igualdad de género en disciplinas científicas y tecnológicas. Del total de equipos admitidos en el programa, que ha contado con la colaboración de 80 docentes, en el lanzamiento han participado 31 grupos, 180 alumnos y 45 profesores. Los 12 mejores proyectos han sido lanzados en el cohete y el resto lo ha hecho en el paramotor.

Tras la defensa y exposición ante el jurado ha tenido lugar la entrega de los premios al Mejor Proyecto CanSat Andalucía 2026, al Mejor Logro Técnico, a la Misión Científica más Destacada, al Equipo más Profesional y a la Mejor Difusión y Patrocinio. El equipo ganador del premio al mejor proyecto es el encargado de representar a Andalucía en la fase nacional, que tendrá lugar en mayo en Extremadura.

El curso pasado, el equipo andaluz fue el ganador nacional en la final celebrada en Galicia y recibió su premio en un encuentro celebrado junto al resto de ganadores europeos de CanSat en la sede de la Agencia Espacial Europea.