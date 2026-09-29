Educación abre expediente a la empresa que presta el servicio de comedor en tres centros educativos de Córdoba

Archivo - El delegado de Educación de la Junta en Córdoba, Diego Copé (dcha.) comparte el menú de los alumnos de un colegio público de la capital cordobesa en su comedor escolar, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agencia Pública Andaluza de Educación, dependiente de la Junta de Andalucía, "tuvo conocimiento el pasado viernes de incidencias relativas al menú servido ese día en el comedor de tres centros educativos de la provincia" de Córdoba y, "de forma inmediata, la Agencia ha abierto expediente informativo a la empresa que presta el servicio en estos centros".

Así lo ha destacado en una nota este martes la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Córdoba, precisando que la apertura de dicho expediente tiene por objeto "recabar información de lo sucedido y determinar las medidas correctoras a implementar y, si procede, aplicar penalizaciones, conforme a lo establecido en los pliegos de contratación del servicio".

Además, "se ha informado al programa Evacole, dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, para que realice una evaluación presencial de estos comedores", con el fin de "comprobar la calidad de la oferta alimentaria, dentro de la colaboración habitual de ambas consejerías en este ámbito".

En cualquier caso, desde la Delegación Territorial de Educación se ha afirmado que "los comedores escolares de los centros educativos públicos andaluces promueven una alimentación completa y saludable. Los menús son supervisados mensualmente por técnicos de Evacole, que comprueban su adecuación a los criterios nutricionales y de calidad exigidos y realizan verificaciones 'in situ' en los centros educativos".

En consecuencia, "cualquier incidencia es atendida y corregida con la supervisión de los técnicos de Evacole, y puede dar lugar a las penalizaciones oportunas por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación, como responsable de estos contratos".