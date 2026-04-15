Un equipo del IES Soto de Rojas de Granada representará a Andalucía en la final nacional de CanSat

Un CanSat es una simulación de un satélite real, integrado dentro del volumen y la forma de una lata de refresco. El desafío para los estudiantes es adaptar todos los subsistemas principales que se encuentran en un satélite a este espacio tan reducido. - PARQUE DE LAS CIENCIAS

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El equipo 'La NTC no funciona' del IES Soto de Rojas de Granada representará a Andalucía en la final nacional del desafío CanSat que propone la Agencia Especial Europea (ESA) y que consiste en construir y lanzar un mini satélite del tamaño de una lata de refresco.

El aeródromo Los Alcores, en Mairena del Alcor (Sevilla), ha acogido este miércoles el lanzamiento de 31 satélites creados por cada uno de los equipos participantes a lo largo del curso escolar 2025/ 2026.

Un CanSat es una simulación de un satélite real, integrado dentro del volumen y la forma de una lata de refresco. El desafío para los estudiantes es adaptar todos los subsistemas principales que se encuentran en un satélite, como la energía, los sensores o el sistema de comunicación dentro de este espacio tan reducido.

Los alumnos de Secundaria, FP y Bachiller que participan en este desafío han llevado a cabo un aprendizaje a través del proyecto de construir un satélite. Esto les ha permitido familiarizarse con las exigencias reales de un proyecto espacial, donde la ciencia, la tecnología, la financiación, la comunicación, la cooperación y el trabajo en equipo tienen que tenerse en cuenta para alcanzar el éxito del proyecto.

Los equipos trabajan guiados por sus profesores durante todo el curso escolar, hasta el día de los lanzamientos, momento crítico dónde comprueban que todas sus previsiones y cálculos son correctos.

La de este miércoles ha sido una jornada intensa de más de diez horas en la que ha habido tiempo para las verificaciones técnicas por parte del jurado de la masa y dimensiones de los satélites, para la asignación de frecuencias de comunicación para cada equipo y para la revisión de paracaídas. Preparativos previos a los lanzamientos que se han sucedido desde las 9,30 hasta las 12,30 desde dos cohetes y desde un paramotor.

La exposición de datos recogidos durante el descenso del satélite, así como del proyecto que también incluye una misión científica que en definitiva es la que justifica la necesidad de lanzar un satélite, requieren por parte de cada equipo de su defensa frente al jurado.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional valora la participación de los centros educativos en esta competición que además va en aumento, llegando este año a 649 inscritos. La consejera Carmen Castillo ha asistido a la jornada y ha felicitado al alumnado por su participación en una competición "que pone en valor las vocaciones científicas y tecnológicas entre nuestros alumnos".

Ha explicado que este programa "acerca el entorno espacial y tecnológico al sistema educativo andaluz, aportando un valor añadido de gran peso a la formación académica de nuestro alumnado de Secundaria y Bachillerato".

PREMIADOS

El premio al mejor proyecto CanSat andaluz, ha recaído en el equipo 'La NTC no funciona' del IES Soto de Rojas de Granada representará a Andalucía en la final nacional del desafío CanSat. Además, la ESA premia otras categorías que reconocen en cada modalidad diferentes habilidades: El equipo con mejor misión científica ha sido el 'Blackant' del IES Antonio de Mendoza de Alcalá la Real (Jaén) y el equipo cono mejor logro técnico, el 'Planet Explorer' del IES Guadalpín de Marbella (Málaga).

Además, el reconocimiento al equipo más profesional ha sido para el 'Beesat...Beehappy - Polinizando el futuro' de las Escuelas Francesas de Sevilla; el equipo con mejor difusión y patrocinio ha sido 'Los Estelares' del IES Vega de Mijas (Málaga); y el que ha recibido la distinción honirífica del jurado ha sido el 'Swans Aerolab' del Swans Secondary School de Marbella (Málaga).