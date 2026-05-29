CCOO destaca el "cambio de rumbo" de Educación al aceptar estudiar el fin de las oposiciones obligatorias para interinos

Archivo - Secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias, Borja Llorente. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación se ha comprometido a estudiar la propuesta de CCOO para eliminar la obligatoriedad de presentarse a las oposiciones al profesorado que ya forma parte de las listas vigentes de interinidades. "Este hecho supone un cambio de rumbo significativo respecto a los tres consejeros anteriores, que siempre consideraron que modificar dicha obligación no estaba en agenda y cerraron la puerta al debate", destacan desde el sindicato.

A través de una nota de prensa, el sindicato ha informado de que la consejera Eva Ledo, en una reunión mantenida ayer, se comprometió a estudiar "en profundidad" la petición; y recuerdan que la obligación de opositar para quienes ya se encuentran en las listas de trabajo fue impuesta en el Acuerdo de Interinidades de 2014, un documento que firmaron en su día UGT y ANPE con el rechazo expreso de CC.OO..

Desde el sindicato han señalado que este paso supone "un hecho diferencial" y valoran que la consejera se haya comprometido a escuchar y estudiar una solución para un problema que genera "inseguridad crónica" en el colectivo interino. Según han recordado, miles de profesionales han vivido desde entonces bajo la presión de que cualquier contratiempo o imprevisto el día del examen les costase su puesto de trabajo durante años al no poder acreditar su comparecencia en las pruebas.