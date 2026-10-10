Fallados los premios a las buenas prácticas en bibliotecas escolares y el fomento de la lectura en Andalucía

Una mujer ojeando libros en una biblioteca. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha galardonado a doce centros docentes públicos de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla con los Premios Bibliotecas Escolares y Fomento de la Lectura, que reconocen las buenas prácticas desarrolladas por los centros andaluces tanto en las bibliotecas como en el fomento del hábito lector. Además, otros tres centros de Cádiz, Córdoba y Granada han sido reconocidos con menciones especiales por el trabajo desarrollado en las aulas para acercar la lectura y la biblioteca a la comunidad educativa.

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, la titular de Educación, María del Carmen Castillo, ha felicitado a los premiados por su dedicación e implicación, y ha valorado la importancia de estos galardones dedicados a la lectura. En esta edición se han presentado 112 candidaturas en la modalidad de 'Bibliotecas Escolares' y 84 en la de 'Fomento de la Lectura'.

En concreto, el certamen está dirigido a los centros docentes que impartan enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, FP, Educación Especial, Permanente y enseñanzas de régimen especial que hayan desarrollado actuaciones de dinamización e innovación de su biblioteca y de fomento de la lectura.

En la modalidad de 'Biblioteca Escolar', en la categoría de centros de Educación Infantil y Primaria, el primer premio ha recaído en el colegio Valeriano Bécquer de Sevilla, por su proyecto 'Renacer entre libros: Un espacio con alma, una comunidad con futuro'. La propuesta ha destacado por "consolidar la biblioteca como verdadero eje de la vida educativa del centro". Su trabajo en torno a la lectura, el desarrollo de la competencia informacional, la accesibilidad de los recursos y la implicación de las familias reflejan un proyecto cuidado, coherente y profundamente vinculado a su comunidad.

Por su parte, el segundo premio ha sido para el CEIP F. Hernández Cánovas (Málaga), por 'Biblioalas: Leer sin límites. Hacia una biblioteca escolar inclusiva y accesible', un espacio pensado para todos, con recursos accesibles, atención al alumnado con necesidades específicas y una "estrecha colaboración con familias y entidades del entorno".

En la categoría de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP, el IES Fernando de los Ríos (Málaga) ha obtenido el primer premio por el proyecto 'Efecto Ríos: Crónica de una biblioteca en movimiento'. Es una biblioteca con una trayectoria sólida en una colección viva, que dispone de tiempo semanal de lectura dentro de su horario y la integración de un tiempo semanal de lectura. El segundo galardón ha sido para el IES Sol de Portocarrero - La Laboral (Almería), por una biblioteca "muy consolidada", con una colección "amplia e integrada en la actividad docente".

En la tercera categoría la de Educación Especial, Educación Permanente y Régimen Especial), el primer galardón ha sido otorgado al CEEE Directora Mercedes Sanromá (Sevilla) por 'Un cole de cuento: La biblioteca como corazón de la inclusión y la comunicación', una iniciativa que "hace posible que cada alumno pueda acercarse desde sus propias capacidades a la lectura mediante Braille, texturas, comunicadores, pictogramas y tecnología adaptada". El segundo premio ha sido para la Escuela Oficial de Idiomas de Huelva, por el proyecto 'Bibliobabel. La construcción de la biblioteca de la EOI Huelva', estructurado para acompañar el aprendizaje autónomo y plurilingüe del alumnado adulto.

PREMIO FOMENTO DE LA LECTURA

En la modalidad Fomento de la Lectura, en la categoría de Centros de Educación Infantil y Primaria, el primer premio ha correspondido al CPR Aderán 1 de Huelva por 'Hilos de Magia', propuesta que ha logrado unificar la experiencia lectora de tres sedes rurales mediante narrativa, gamificación y tecnología. El segundo premio ha recaído en la EEI Gloria Fuertes, en Olvera, (Cádiz) por 'Érase una vez* la magia de leer juntos', un proyecto pensado desde la mirada de la infancia, donde los cuentos se viven con todos los sentidos y la lectura se convierte en "una experiencia de emoción y descubrimiento".

En la categoría correspondiente a Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP, el IES Los Montes (Colmenar, Málaga) se ha hecho con el primer premio por 'De la coherencia a la excelencia: Un modelo integrado de fomento de la lectura en el IES Los Montes', un trabajo que ha integrado la lectura como práctica organizada y evaluable en todas las materias. Asimismo, el IES Peña del Águila, en Mancha Real (Jaén) ha sido reconocido con el segundo premio por 'La Educación frente al ruido: Una falla por la lectura', una experiencia interdisciplinar "que aúna patrimonio, arte, ciencia y tecnología en torno a un reto común".

En la categoría de Educación Especial, Educación Permanente y Régimen Especial, el Ceper Juan Ramón Jiménez, en Algeciras (Cádiz) ha recibido el primer premio por 'Memorias de Vida', iniciativa que "transforma las historias personales y la tradición oral de su alumnado adulto en un audiolibro comunitario". Por último, el segundo premio ha sido concedido a la Escuela Oficial de Idiomas de Granada por 'La lectura une: Dinamización multilingüe de la biblioteca en la EOI de Granada', el proyecto convierte la biblioteca "en un lugar de encuentro entre lenguas y culturas, con biblioteca sonora, códigos QR, recomendaciones, talleres y propuestas como 'Cita a ciegas con un libro' o 'Poesía y Flamenco'".

MENCIONES ESPECIALES

La Consejería de Educación también ha concedido tres menciones especiales. En concreto al Ceper Almadraba de la Línea de la Concepción (Cádiz), por "haber creado y consolidado una biblioteca prácticamente desde cero" en un centro de Educación Permanente y al CEEE Jean Piaget (Ogíjares, Granada), reconocido por su proyecto 'Bicho Palabrín', una biblioteca adaptada mediante materiales sensoriales, Braille, textos ampliados y cuentos a medida. La propuesta destaca por hacer al propio alumnado protagonista del cuidado y organización del espacio, entendiendo la lectura como "herramienta de autonomía, aprendizaje útil y participación real. Ambos en la modalidad de Bibliotecas Escolares".

La tercera mención especial, en la modalidad de Fomento de la lectura, ha sido para la Escuela Oficial de Idiomas Córdoba, en la capital cordobesa por una propuesta que conecta la biblioteca con las distintas lenguas y la vida cultural de la ciudad. El uso de blogs, 'booktubers', revista plurilingüe, códigos QR, teatro y alianzas con entidades locales convierte la lectura en "un punto de encuentro dinámico e interactivo entre idiomas, culturas y personas".

Estas menciones reconocen el valor singular y el compromiso de los proyectos presentados dentro de la categoría de Educación Especial, Educación Permanente y Régimen Especial, incorporada por primera vez en esta convocatoria para "visibilizar el trabajo desarrollado en favor de la inclusión y la cultura".