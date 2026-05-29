Guadix (Granada) acoge la VII Feria de la FP con la participación de centros educativos y empresas de la comarca

VII Feria de la Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en Guadix (Granada) - JUNTA DE ANDALUCÍA

GUADIX (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

La Plaza de la Constitución de Guadix (Granada) ha acogido la celebración de la VII Feria de la Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas, que reúne a centros educativos, alumnado, empresas e instituciones para mostrar la amplia oferta formativa y las oportunidades profesionales en el territorio.

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha inaugurado la feria, que ha estado organizada por el IES Pedro Antonio de Alarcón, IES Padre Poveda, IES Acci, IES Sierra Nevada, IES Ribera del Fardes, IES Benalúa y la Escuela de Arte de Guadix, con la colaboración del Ayuntamiento de Guadix y la participación de la Escuela Oficial de Idiomas de Guadix.

Durante la jornada, alumnado de diferentes centros de la comarca y del entorno ha visitado los stands informativos y participado en actividades divulgativas, encuentros empresariales, programas de radio, visitas patrimoniales y espacios de orientación académica y profesional.

La delegada territorial ha destacado que "la Formación Profesional está viviendo un momento de crecimiento y consolidación en la comarca de Guadix, gracias al esfuerzo conjunto de los centros educativos, las instituciones y el tejido empresarial".

En este sentido, ha señalado que "la oferta de ciclos formativos ha pasado de 13 en 2018 a 20 en la actualidad, incorporando enseñanzas ligadas a sectores estratégicos como las energías renovables, la informática, la actividad física y deportiva, la industria alimentaria o las emergencias y protección civil".

Asimismo, la delegada ha subrayado que "las plazas adjudicadas han aumentado de 329 alumnos y alumnas en el curso 2020/2021 a 567 en la actualidad, reflejando el creciente interés de los jóvenes por una formación moderna, especializada y conectada con el empleo".

La responsable educativa también ha puesto en valor el papel de las enseñanzas artísticas en la comarca y la labor que desarrolla la Escuela de Arte de Guadix, que cuenta con 42 docentes y 129 alumnos y alumnas, ofreciendo enseñanzas de Bachillerato de Artes y ciclos formativos vinculados a ámbitos como la fotografía, la ebanistería artística, la alfarería, los bordados o la decoración.

La programación de la feria ha incluido además un encuentro con empresariado promovido por las Cámaras de Comercio de Granada y Almería dentro del programa 'Nexo FP Impulsa', así como un networking entre empresas y centros educativos impulsado por el Área de Formación Profesional de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo.