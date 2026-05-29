El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería acoge a 65 estudiantes de FP Dual de la rama sanitaria

El Hospital Universitario Torrecárdenas acoge a 65 estudiantes de FP Dual de la rama sanitaria - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha acogido a 65 estudiantes de primer curso de Ciclos Formativos de Grado Superior en la modalidad de Formación Profesional Dual --rama sanitaria-- quienes van a iniciar su periodo de formación práctica en las distintas unidades asistenciales del centro hospitalario, un paso fundamental en su capacitación técnica y humana.

El acto de bienvenida ha contado con la participación del equipo directivo de Enfermería del hospital, los estudiantes recién incorporados, los tutores clínicos, y los cargos intermedios de las diferentes unidades receptoras. Asimismo, han estado presentes los profesores de los Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia cuyos alumnos inician esta etapa formativa.

Toda la logística de esta incorporación ha sido coordinada por la Unidad Integral de Formación del hospital, referente de la provincia de Almería, según ha explicado la Junta en una nota.

De forma previa a la llegada del alumnado, la unidad se ha encargado de la comunicación y organización con los centros educativos y las unidades asistenciales implicadas, garantizando la correcta asignación de tutores y tutoras docentes en cada uno de los servicios para esta modalidad dual.

El objetivo principal de esta coordinación y del propio encuentro de acogida es que los estudiantes conozcan su ubicación exacta y se familiaricen con la dinámica hospitalaria. Durante la sesión, se han abordado aspectos fundamentales para el desarrollo de las prácticas clínicas y la seguridad en el entorno sanitario.

Entre los temas destacados, se ha hecho especial hincapié en la importancia de la higiene de manos, el deber de confidencialidad, el respeto a los espacios libres de humo, el funcionamiento de la tutorización, la necesaria humanización de la asistencia y los protocolos de identificación inequívoca del paciente.

En esta nueva promoción, el Hospital Universitario Torrecárdenas acoge a un total de 65 alumnos procedentes de dos centros educativos especializados, que se distribuirán en áreas clave para el diagnóstico y el tratamiento clínico.

Por parte del IES Albaida, se incorporan 62 estudiantes en las áreas de Laboratorio Clínico y Biomédico (25 alumnos), Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (diez alumnos), Farmacia y Parafarmacia (nueve alumnos), Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (nueve alumnos) y Documentación y Administración Sanitaria (nueve alumnos). Por otro lado, procedentes del CDP Campus Formación, inician sus prácticas tres alumnos correspondientes al ciclo formativo de Radioterapia y Dosimetría.