El IES Profesor Tierno Galván de La Rambla (Córdoba) ofertará un nuevo ciclo de FP en el curso 26-27

El delegado de Desarrollo Educativo y FP, Diego Copé (izda.), y el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez (dcha.), durante la visita. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

El IES Profesor Tierno Galván de La Rambla (Córdoba) ampliará en el curso 26-27 su catálogo de Formación Profesional al incorporar a su oferta educativa el Grado Medio en Mantenimiento Electromecánico, tal y como ha anunciado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, en una visita que ha realizado a dicho centro en compañía del alcalde de la localidad, Jorge Jiménez.

Según informa la Junta en una nota, la competencia general de este título consiste en montar y mantener maquinaria y equipos industriales y líneas automatizadas de producción de acuerdo con los reglamentos y normas establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional, principalmente, en empresas dedicadas al montaje y al mantenimiento de equipos industriales y líneas automatizadas, bien por cuenta propia o ajena.

Este nuevo ciclo formativo consolida la oferta del IES Profesor Tierno Galván, uniéndose a los ya existentes de Grado Básico en Fabricación y Montaje y Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes. El centro, con más de 500 alumnos, se postula como uno de los institutos referentes en la comarca en Formación Profesional.

Además de incrementar la oferta educativa del municipio, la Junta ha invertido en La Rambla desde 2022 más de 750.000 euros, destacando actuaciones como la puesta en marcha de un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el propio IES Profesor Tierno Galván o la instalación de ventanas con lamas en el módulo de Infantil del CEIP Maestro Romualdo Aguayo López.

Igualmente, y en el presente curso escolar, los centros educativos públicos rambleños han recibido partidas económicas para la mejora de sus instalaciones gracias a los programas de Confort Térmico (50.528 euros) y Mejora tu Centro (32.676 euros). Asimismo, se han distribuido dispositivos digitales por un valor superior a los 225.000 euros.