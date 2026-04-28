El IES Vicente Espinel de Málaga comienza las obras de reforma y mejora del Salón de Actos

Visita a las obras de reforma y mejora de salón de actos del IES Vicente Espinel - JUNTA

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, adjudicó el pasado mes de marzo las obras para la reparación de la cubierta, las instalaciones de protección contra incendios y la eficiencia energética en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Vicente Espinel de Málaga.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha realizado una visita al centro educativo, acompañado del gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza (APAE), Kader Miguel Dejebbour, y la directora del instituto, María Julia del Pino, coincidiendo con el inicio de las obras.

La adjudicación, publicada en el Perfil del Contratante, tiene un importe de 308.132,11 euros. Las obras serán ejecutadas por la empresa Ecsa Obra Pública y Civil S.L. con un plazo de ejecución de siete meses.

Los trabajos consistirán en reparar las distintas patologías que presenta el salón de actos del centro, así como en su adaptación a la normativa contra incendios, ha indicado la Junta en un comunicado.

Para ello se repararán las humedades de la cubierta y se mejorará la eficiencia energética del espacio. También se implementarán medidas de protección en caso de incendio conforme a la normativa actual; así, se habilitará una salida de emergencia al patio con escalera independiente, se adecuarán las puertas de acceso existentes y se señalizarán los recorridos de evacuación y la ubicación de los extintores.

El IES Vicente Espinel es un centro histórico de la capital malagueña con 178 años de historia, donde se podrán cursar para el próximo curso tanto ciclos formativos de la familia profesional de Textil, Confección y Piel (Grado Básico de Tapicería y Cortinaje; Grado Medio de Confección y Moda; y Grado Superior de Vestuario a Medida y Espectáculos), como Educación Secundaria y Bachillerato (ordinario y para adultos).