Un informe técnico recomienda actuar "con brevedad" en dos centros escolares de Puerto Real (Cádiz)

PUERTO REAL (CÁDIZ), 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad en la provincia de Cádiz, Isabel Paredes, se ha reunido este lunes con la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, para presentar el informe técnico sobre los desperfectos generados en el centro escolar Río San Pedro y la escuela infantil Elvira Lindo, donde se recomienda actuar "con brevedad" para su puesta a punto tras los desperfectos ocasionados por las lluvias torrenciales de octubre.

En esta reunión han estado también responsables municipales de Puerto Real, el gerente de Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Manuel Moreno, y los directores de ambos centros junto a sus respectivas Ampas, ha indicado la Junta en una nota.

En ella se han analizado los informes técnicos que describen los desperfectos que las lluvias torrenciales de octubre provocaron en las instalaciones de los dos centros puertorrealeños. No obstante, dicho documento no cuestiona la seguridad de las edificaciones.

En cuanto al CEIP Río San Pedro, los informes técnicos hacen referencia a la necesidad de sustituir las dos placas en la claraboya del centro escolar y determinan que las medidas adoptadas para inutilizar el ascensor y señalizar la zona garantizan la seguridad para el desarrollo normal de las clases, "siempre y cuando no se produzcan lluvias abundantes".

Los requerimientos de los centros a la administración local se han ido sucediendo a lo largo de estos años "sin que los distintos gobiernos municipales hayan dado respuesta a los mismos", ha indicado la Junta, "desatendiendo durante años la competencia de la administración local respecto de su obligación en el mantenimiento y conservación de los colegios".

La delegada territorial de Desarrollo Educativo ha entendido que "a partir de ahora va a haber una relación más estrecha con el Ayuntamiento tras años sin tener respuesta a los requerimientos realizados por los directores de los centros". Su objetivo ahora es "lograr que se materialicen lo antes posible las propuestas de actuación sobre los centros" en base a los informes técnicos presentados.

La responsable de Educación ha asegurado que tiene "siempre" su mano tendida a toda la comunidad educativa para "garantizar la educación, velando por la seguridad como base fundamental del trabajo que se tiene que realizar, adquiriendo compromisos que nos lleven a una situación de normalización de la vida diaria de los centros lo antes posible".

La Agencia Pública Andaluza de Educación ha confirmado en su visita técnica realizada de nuevo el pasado jueves que faltan "dos de las seis claraboyas" que iluminan la zona del hall del centro, bajo las que se ubica el aparato elevador. El centro ha delimitado el acceso a la zona donde se encuentra la plataforma elevadora con una cinta señalizándola y no existen restos de dichas claraboyas en el interior del edificio.

La actividad docente se está desarrollando "con normalidad", salvo el acceso y uso de la plataforma elevadora, al haber sido desconectada por posible riesgo eléctrico en caso de lluvia. De esta forma, ha señalado este informe, "no queda cuestionada la seguridad de las instalaciones al no ser un problema estructural, sino unos desperfectos que no son incompatibles con el desarrollo de la actividad escolar".

El informe técnico de APAE ha recordado que según la normativa, las labores de conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios corresponden a los propietarios de los mismos y ha anunciado las actuaciones que el consistorio deberá acometer, como titular del inmueble y que pasan por reponer "cuanto antes" los elementos dañados para permitir un normal funcionamiento de la actividad educativa.

"Esta actividad no se ve afectada por riesgo alguno", ha continuado el informe técnico, señalando que "mientras no se produzcan días de lluvia, entendemos que no existe riesgo para los ocupantes por el uso de las instalaciones en esos días, tal y como se está haciendo hasta ahora".

Así el informe reconoce que se han adoptado las medidas oportunas de limitación de acceso a las zonas afectadas y secado de pavimentos dentro del centro.

De igual forma, el informe de APAE recoge de cara a la actuación municipal, la necesidad de que el Ayuntamiento proceda a la revisión de la totalidad de las claraboyas y testado de su grado de conservación o instalación de las dos nuevas claraboyas y sustitución de las otras, en el caso de encontrarse en mal estado".