Los institutos cordobeses Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides, ganadores del Torneo de Debate

CÓRDOBA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El IES Lope de Vega, de Fuente Obejuna (Córdoba), se ha proclamado ganador en la modalidad de lengua castellana del Torneo Provincial de Debate Educativo del curso 25/26, pues, en la final celebrada en el CEP de Córdoba, muy disputada, se impuso al IES Alhaken II, de Córdoba, mientras que el jurado decidió otorgar el reconocimiento de mejor oradora del torneo en dicha modalidad a Itziar Dueñas Dos Santos, del IES Ángel de Saavedra de Córdoba.

Por su parte, en lengua inglesa el equipo ganador ha sido el del IES Ángel de Saavedra, siendo el mejor orador de la cita Sergio González Becerra, del CDP Cervantes de Córdoba. En la modalidad de francés, por último, se alzó con el título el IES Maimónides de Córdoba, con Aixa Ez Zaouy Buenestado, del mismo centro educativo, como mejor oradora.

El torneo, que está dirigido a centros de Educación Secundaria, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Bachillerato, se concibe como un foro de discusión y diálogo que refuerza las actuaciones que se desarrollan en los centros educativos andaluces en torno al debate.

En esta edición han participado 28 centros de la provincia en la modalidad de lengua castellana y ocho en la modalidad de lengua extranjera (inglés y francés), con un total de casi 200 estudiantes. El jurado ha estado compuesto por 40 jueces y juezas, siendo profesorado y miembros experimentados en actividades de debate.

A ellos hay que añadir personal ayudante de sala, equipo 'swing', miembros de la organización y asesores de los centros de profesorado, bajo la coordinación de los responsables del Servicio de Ordenación Educativa y de la comisión pedagógica del torneo.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, ha resaltado durante la inauguración, que "el torneo tiene fundamentalmente un carácter formativo, no competitivo, ya que la preparación para el debate hace necesario el ejercicio activo de la expresión y la comprensión, tanto oral como escrita, a la vez que desarrolla el pensamiento crítico, lo que ofrece a los docentes una herramienta de enorme utilidad para la formación integral del alumnado y para el desarrollo de los contenidos de cada materia".

En esta fase provincial, a los equipos participantes se les propuso debatir sobre la siguiente pregunta: '¿Siguen siendo la ONU y los organismos supranacionales herramientas eficaces para la resolución de los conflictos geopolíticos del siglo XXI?'. Esta, según Copé, es "una propuesta atractiva, abierta y ligada a la actualidad que seguro dinamizará las intervenciones".

Igualmente, el delegado territorial ha señalado que "el debate escolar es, en realidad, toda una metodología y una manera de desarrollo personal en el que, pese a su contexto competitivo, tiene gran peso el aspecto lúdico y didáctico. Es una metodología que se puede desarrollar con cualquier tipo de contenido, que desarrolla el pensamiento crítico y que ofrece a los docentes una herramienta de enorme utilidad para la formación integral del alumnado". En dicho acto inaugural también ha participado el jefe del Servicio de Ordenación Educativa, Pedro Sanz, además del responsable de la comisión pedagógica del torneo, Pablo Medina.

Los centros participantes en la edición del curso 25/26 han sido el IES Maimónides, IES Séneca, IES Casiana Muñoz Tuñón, IES Zoco, IES Trassierra, IES Alhaken II, IES Medina Azahara, IES Ángel de Saavedra, IES Grupo Cántico, CDP Cervantes, CDP Séneca, CDP Zalima, CDP Trinidad Córdoba, de la capital cordobesa.

De la provincia han participado el IES Aguilar Eslava (Cabra), IES Francisco de los Ríos (Fernán Núñez), IES Lope de Vega (Fuente Obejuna), IES Antonio Gala (Palma del Río), IES Florencio Pintado (Peñarroya-Pueblonuevo), IES Álvarez Cubero (Priego de Córdoba), IES Cárbula (Almodóvar del Río), IES Colonial (Fuente Palmera), IES Miguel Crespo (Fernán Núñez), IES Miguel de Cervantes (Lucena), IES San Roque (Dos Torres), IES Ricardo Delgado Vizcaíno (Pozoblanco), IES Maestro Eloy Vaquero (Montalbán), CDP La Inmaculada (Pozoblanco) y CDP La Purísima (Lucena).

Los equipos vencedores en la fase provincial representarán a Córdoba en la fase autonómica, a disputar en Cádiz durante el próximo mes de mayo. La pregunta sobre la que girará el debate en la cita regional será '¿Deben las plataformas digitales asumir responsabilidad legal directa por el ciberacoso perpetrado por sus usuarios?'.