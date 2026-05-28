Jabugo (Huelva) estrenará un curso pionero de corte y cata de jamón para impulsar el empleo juvenil

Presentación en Jabugo del nuevo Curso de Especialización en Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados (Acceso Grado Medio). - JUNTA DE ANDALUCÍA

JABUGO (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva ha presentado este jueves en Jabugo el nuevo Curso de Especialización en Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados (Acceso Grado Medio), una formación pionera que se impartirá a partir del próximo curso académico en el IES San Miguel y que refuerza la conexión entre la Formación Profesional y uno de los sectores económicos más emblemáticos de la provincia.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el acto ha contado con la participación del secretario general de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Florentino Santos, y del delegado territorial, Carlos Soriano, junto al alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez, y representantes de las principales empresas del sector y de la comunidad educativa.

Durante la presentación, el delegado territorial ha destacado que la Formación Profesional atraviesa en Huelva "el mayor crecimiento de su historia, con una oferta que continúa ampliándose para responder a las necesidades reales del tejido productivo y generar nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes".

En este sentido, Soriano ha subrayado que "desde el curso 2021-2022 se han implantado 38 nuevas titulaciones de Formación Profesional en la provincia y que actualmente Huelva cuenta con cerca de 300 ciclos formativos, más de 11.000 alumnos matriculados y 58 centros sostenidos con fondos públicos impartiendo estas enseñanzas".

Asimismo, ha incidido en que el crecimiento de la FP "debe hacerse con sentido", vinculando la formación a sectores estratégicos y con capacidad real de generación de empleo, especialmente en municipios rurales donde la Formación Profesional desempeña un papel fundamental para fijar población y ofrecer futuro a los jóvenes.

El delegado territorial también ha puesto en valor la estrecha colaboración entre administraciones, centros educativos y empresas, señalando que "la Formación Profesional necesita empresas comprometidas y las empresas necesitan profesionales cualificados".

En este sentido, ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Jabugo, del IES San Miguel y de las firmas del sector ibérico presentes en el acto. La nueva especialización permitirá al alumnado desarrollar su carrera profesional como maestros cortadores y maestras cortadoras de jamón y paleta curados, cortadores y cortadoras profesionales, expertos y expertas en jamones y embutidos, catadores y catadoras profesionales, así como maestros jamoneros y maestras jamoneras.

Durante su formación, el alumnado adquirirá competencias para caracterizar los distintos tipos de jamón y paleta curados, seleccionándolos adecuadamente según el servicio; preparar y acondicionar los espacios de trabajo conforme a los procedimientos del sector hostelero; realizar la preparación de piezas para su corte a cuchillo; y aplicar técnicas profesionales de corte y loncheado, atendiendo tanto a criterios de calidad como a objetivos promocionales y económicos.

La nueva enseñanza nace vinculada a uno de los principales motores económicos de la Sierra y de la provincia. Huelva cuenta con más de 140 empresas cárnicas que generan empleo directo e indirecto para más de 1.200 personas, consolidando al sector ibérico como un referente económico, social y cultural del territorio.

NUEVA OFERTA FORMATIVA

Durante el acto se ha presentado también el resto de la nueva oferta formativa de Formación Profesional prevista para el próximo curso académico en la provincia. Al presentado en Jabugo, se unen diez nuevos ciclos formativos que se incorporan a la oferta educativa onubense, "ampliando las oportunidades de cualificación y empleabilidad para el alumnado".

Así, en Almonte, el IES Doñana ofrecerá el Grado Medio Electromecánica de Maquinaria; en Corrales, el IES Juan Antonio Pérez Mercader impartirá el Grado Medio Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre.

En Huelva, el IES Alonso Sánchez contará con el Grado Medio Construcción; el IES Fuentepiña contará con el Grado Superior Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (pasará a impartirse de manera anual); el IES Pintor Pedro Gómez impartirá el Grado Superior Programación de la Producción en Fabricación Mecánica; el IES San Sebastián tendrá el Curso de Especialización (Grado Superior) Comercio Electrónico.

Por otro lado, en Lepe, el IES La Arboleda contará con el Grado Superior Asistencia a la Dirección; en Minas de Riotinto, el IES Cuenca Minera impartirá el Grado Superior Automoción; en Moguer, el IES Juan Ramón Jiménez dispondrá del Grado Superior Administración y Finanzas (se impartirá en segundo curso); y en Palos de la Frontera, el CPIFP Profesor José Luis Graíño contará con el Grado Superior Organización y Control de Obras de Construcción.

Estos nuevos ciclos se suman a una red formativa consolidada que alcanza ya cerca de 300 ciclos formativos, más de 11.000 estudiantes matriculados y 58 centros sostenidos con fondos públicos. Desde la Delegación Territorial se ha recordado además que el procedimiento de admisión y escolarización en Formación Profesional permanecerá abierto del 15 al 30 de junio.

El alumnado interesado podrá solicitar plaza a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía: https://secretariavirtual.juntadeandalucia.es/secretariavirt... .