Junta de Andalucía prevé un máximo de cuatro docentes de refuerzo en centros con 24 unidades de Primaria o con 17 de ESO

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía prevé dotar con un máximo de cuatro maestros de refuerzo en Educación Primaria a los centros con 24 unidades o más y a los institutos de Educación Secundaria (IES) con 17 unidades o más, mientras que no dispondrá de ninguno para los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional (FP).

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Consejería, que precisan que para que los colegios e institutos reciban docentes de refuerzo sus unidades tendrán que tener más de 20 alumnos si son de Primaria y más de 22 si son de Secundaria; no obstante, "habrá que ir centro por centro" para definir la distribución final.

Este personal de refuerzo sale del plan de acción de la Junta para el curso 2020-2021 con vistas a la incorporación a las aulas en septiembre y que, entre otras medidas, contempla la contratación de 6.300 profesores más o la creación de perímetros de seguridad en los accesos a los centros para evitar contagios por coronavirus, entre otras medidas.

Concretamente, la distribución en Educación Primaria con la que trabaja la Consejería es dotar de un maestro de refuerzo a aquellos centros de entre cinco y diez unidades, dos para aquellos entre once y 16, tres para los de 17 a 23, y cuatro para los de 24 unidades o más.

En Secundaria, sería un profesor de refuerzo de la rama sociolingüística y otro de la científico-tecnológica para los institutos de entre cinco y diez unidades, dos de la rama sociolingüística y uno de la otra para aquellos de entre once y 16 unidades, y dos y dos para los de 17 o más.

En base a estas distribuciones, la Consejería ha hecho los cálculos de cuántos profesores necesitan y ha estipulado que solo la incorporación de estos 6.300 docentes supondrá un gasto de 206 millones de euros.

Dentro del plan de acción de la Junta para el curso 2020-2021 también está la culminación del Programa Escuelas Conectadas, que dota de fibra a los centros y que prevé completar al cien por cien para septiembre; 150.000 nuevos dispositivos electrónicos para el profesorado, que también espera tener para septiembre; y las adaptaciones que haya que hacer como creación de perímetros de seguridad en los accesos a los centros. Todo esto, junto con lo destinado a profesores de refuerzo, supondrá en torno a 600 millones de euros que serán sufragados por la Junta. Estos fondos van con cargo a los presupuestos autonómicos de este 2020 e irán también en los de 2021.

A los 150.000 dispositivos electrónicos mencionados hay que sumar los que lleguen de la colaboración entre la Consejería, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 'Red.es', destinados también a los centros y al alumnado más vulnerable.

Por otro lado se encuentra el dinero que la Consejería destinará a contratar los profesores que hagan sustituciones, que contará en el nuevo curso académico con 261 millones.

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Las mismas fuentes han recordado que los alumnos serán distribuidos en 'grupos de convivencia escolar', que no tendrán un límite de alumnos, pudiendo estar formados por varias unidades y líneas educativas, y serán determinados por cada centro en función de su situación.

Así pues, en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020-2021, se concreta que los agrupamientos flexibles, desdobles y otras medidas generales de atención a la diversidad deberán estar planificados y coordinados por la jefatura de estudios del centro, y se podrán organizar grupos de alumnado de un mismo o diferente nivel educativo (agrupamientos multinivel), siempre y cuando se determinen previamente los requisitos para la inclusión del alumnado en dichos grupos.

"Va a depender de la situación arquitectónica y de los espacios de cada centro. No va a haber una regla general, solo la regla general de que sepa identificar cada grupo", han señalando las fuentes de la Consejería, que ahondan en que esta medida busca impedir el contagio del coronavirus y facilitar la identificación de las personas de contacto de un contagiado.

En caso de haberlo, cada centro contará con un equipo Covid y una persona de enlace del centro de salud de referencia para proceder. En cualquier caso, se actuará como la Consejería de Salud y Familias dictamine.

PROFESORES QUE SEAN POBLACIÓN DE RIESGO

Las fuentes consultadas han incidido en que en la región se va a volver a las aulas y que "a partir de ahora tenemos que aprender a convivir con esto", el coronavirus. No obstante, han apuntado que en base a un reciente acuerdo de la Mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la administración de la Junta de Andalucía, conocido como Mesa de Función Pública, los profesores que aleguen estar incluidos en alguno de los grupos vulnerables ante el coronavirus no se incorporarán al trabajo presencial hasta tanto no se valore su situación personal y laboral.

Esto se puede prolongar hasta el 15 de septiembre, a pesar de que el curso empieza el día 10, lo que puede dificultar la vuelta a las clases presenciales en algunos casos. La inclusión de una persona como grupo de riesgo será dictaminada por las unidades de prevención de riesgos laborales.

El referido acuerdo de la Mesa de Función Pública es del 19 de junio de 2020 y desarrolla el apartado IV, punto 5, del Plan de incorporación progresiva de la actividad presencial de la administración de la Junta de Andalucía, aprobado por acuerdo de la citada mesa general el 8 de mayo de.