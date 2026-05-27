La Junta implantará las enseñanzas de fútbol sala en el IES Las Fuentezuelas de Jaén a partir del próximo curso

Visita al IES Las Fuentezuelas. - JUNTA

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Pablo Quesada, ha destacado la apuesta "por el impulso de la formación deportiva especializada" en Jaén capital "con la implantación, a partir del curso 2026-2027, de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (EDRE) en la modalidad de fútbol sala" en el IES Las Fuentezuelas.

Así lo ha señalado durante su visita a este instituto, donde ha estado acompañado por su directora, Sonia Montilla. Durante el encuentro, ha valorado esta nueva oferta educativa, que "permitirá ampliar las oportunidades formativas y profesionales para los jóvenes de Jaén y su provincia vinculados al ámbito deportivo", según ha informado la Junta.

Quesada ha explicado que esta implantación responde a la creciente demanda social y al interés que despierta el fútbol en la provincia, que posee una amplia red de clubes y escuelas deportivas, además de una sólida tradición y afición por este deporte. Al hilo, ha añadido que Jaén carecía de una oferta pública, oficial y especializada para la formación de técnicos deportivos en esta disciplina.

"La incorporación de las EDRE de fútbol sala supondrá una importante oportunidad para aquellos estudiantes que desean orientar su futuro profesional hacia el deporte, facilitándoles una formación cualificada y adaptada a las necesidades actuales del sector", ha afirmado.

El IES Las Fuentezuelas cuenta con una reconocida trayectoria en la impartición de enseñanzas vinculadas a la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas. También tiene instalaciones adecuadas y de un claustro con experiencia, lo que garantiza el desarrollo de este nuevo proyecto formativo con plenas garantías de calidad.

Con esta iniciativa, el instituto jiennense refuerza su objetivo de ampliar su oferta educativa y consolidarse como referente provincial en formación deportiva especializada.

JORNADAS EN LINARES

Por otra parte, el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha inaugurado en Linares las V Jornadas Formativas para Direcciones de Centros Educativos de la provincia de Jaén acompañado por el teniente alcalde de la ciudad, Raúl Caro-Accino.

Organizado por el CEP Linares-Andújar en colaboración con las asociaciones de directores y directoras Adian, Asadipre y Dire, el encuentro ha reunido a más de un centenar de profesionales de colegios e institutos, "consolidándose como un espacio de referencia para el intercambio de experiencias, la reflexión conjunta y la actualización formativa de los equipos directivos".

Durante su intervención, Quesada ha señalado la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el liderazgo pedagógico y organizativo, destacando que la dirección escolar desempeña un papel esencial en la mejora de la calidad educativa, la cohesión de las comunidades educativas y la construcción de entornos de aprendizaje inclusivos y seguros.

Bajo el lema 'Plan de vuelo compartido: rumbo, equipo y liderazgo en la dirección escolar', estas jornadas han abordado cuestiones clave para la gestión educativa actual, como el liderazgo distribuido, el cuidado y bienestar de los equipos docentes, la convivencia escolar, la evaluación competencial y la inclusión educativa.

El programa formativo se ha desarrollado a lo largo de toda la jornada con distintas ponencias y espacios de reflexión dirigidos a ofrecer herramientas prácticas y estrategias de aplicación en los centros educativos.

Con estas jornadas, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional reafirma su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento de los equipos directivos como pieza clave para impulsar la innovación, la convivencia y la mejora del sistema educativo andaluz.