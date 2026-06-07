La Junta impulsa el desarrollo de nueve proyectos de emprendimiento en FP en Jaén

Imagen de un curso de FP. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de once centros de Formación Profesional de la provincia de Jaén están desarrollando actualmente nueve proyectos colaborativos de emprendimiento y de fomento de la cultura emprendedora, de los cuáles coordinan cinco.

En total en Andalucía son 65 centros de Formación Profesional los que están desarrollando actualmente 24 proyectos colaborativos, con una inversión de 1.180.606 euros. Según ha informado la Junta en una nota, de los 24 proyectos que se están desarrollando, la mitad corresponde a la línea de actuación que impulsa la cultura de la FP en la empresa, con iniciativas orientadas a "promover modelos de excelencia a través de la identificación conjunta de desafíos y soluciones innovadoras".

Los otros doce proyectos restantes se centran en la creación de semilleros de emprendimiento, en los que el alumnado desarrolla ideas de negocio como parte de sus proyectos intermodulares o integrados, con el apoyo de empresas, administraciones locales y la comunidad educativa.

En la provincia de Jaén los 5 proyectos coordinados por centros educativos son "Conecta Skills 360º", coordinado por el IES Las Fuentezuelas de Jaén, que consiste en una plataforma digital que conecta la Formación Profesional con las empresas y entidades colaboradoras, de tal forma que éstas podrán necesidades reales de empleo, retos productivos y oportunidades de mejora vinculadas a sus sectores de actividad; "Estructura y estilo: Colaboraciones técnicas para potenciar una mini vivienda y un stand en una feria de muestras", coordinado por el IES Himilce (Linares); "OleoDesign 2.0", coordinado por el IES Fernando III de Martos, proyecto de implantación de una learning factory que transforma el AOVE producido en la almazara educativa creada en el primer trimestre de este curso, en una línea innovadora de productos finales con alto valor añadido.

En concreto, el eje central del proyecto es la creación y validación de una línea piloto de cosmética natural de alta gama formulada con AOVE propio.

Así como el proyecto "Smart School Energy Andalucía", coordinado por el IES Himilce de Linares en la que a través de la creación de un aula piloto, "Smart Classroom", el alumnado aprenderá a transformar edificios públicos en edificios inteligentes, mediante la instalación e implantación de sistemas eléctricos eficientes, control de temperaturas de estancias, control y renovación de la calidad del aire, control y regulación de iluminación, entre otros; y "Dulce Futuro Rural 4.0: Modelo de excelencia agroalimentaria tradición-innovación", proyecto coordinado por IES Sierra de las Villas (Villacarrillo).

Consiste en el diseño de un modelo de excelencia empresarial aplicable a una empresa agroalimentaria tradicional. La financiación máxima concedida a cada centro participante ha sido de 15.000 euros, con un tope de 60.000 euros por proyecto.

Estos proyectos colaborativos están financiados con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO).