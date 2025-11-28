La Junta invierte desde 2019 cerca de 450.000 euros a la renovación de espacios en el IES Alborán de Almería

El delegado territorial Francisco Alonso, durante su visita al IES Alborán-Manuel Cáliz de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha invertido desde 2019 cerca de 450.000 euros en mejorar los espacios del Instituto de Educación Secundaria (IES) Alborán-Manuel Cáliz de Almería, donde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional afronta obras por un importe total de 117.520 euros.

El delegado territorial, Francisco Alonso Martínez, quien ha visitado este viernes el centro para conocer estas actuaciones impulsadas a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha explicado que en el IES Alborán-Manuel Cáliz se llevan a cabo obras para la reforma integral de todos los núcleos de aseos del centro, así como de redistribución y adecuación de la antigua vivienda del conserje.

El delegado ha señalado que la Consejería ha ejecutado durante el verano una primera fase, destinada a reformar los baños masculinos y femeninos de la segunda planta del edificio.

Desde mediados de noviembre se desarrolla la segunda fase, que supone la renovación completa de todos los núcleos de aseos de la planta baja y la primera planta, con sustitución de alicatados, red de abastecimiento, solerías, aparatos sanitarios, griferías, puertas y luminarias.

Esta intervención se completará con la redistribución de la antigua vivienda del conserje, que actualmente dispone de tres habitaciones y un baño y pasará a contar con dos espacios de mayor tamaño y un aseo adaptado. Según ha indicado Alonso, una de estas dependencias se mantendrá como aula para alumnado con necesidades específicas y la otra se destinará a aula de apoyo.

OTRAS ACTUACIONES

Alonso también ha detallado a los medios que "desde 2019, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha acometido un total de cuatro actuaciones de reformas y mejoras en IES Alborán-Manuel Cáliz de Almería con una inversión total de casi 325.000 euros".

Además de las dos obras ya mencionadas, "se ha llevado a cabo una de instalación de refrigeración adiabática y paneles solares fotovoltaicos y otra de reparaciones por daños causados por el viento", ha expuesto el titular de la Administración educativa provincial.

El delegado territorial ha recordado que estas mejoras "se enmarcan en la estrategia global de la Junta de Andalucía por modernizar las infraestructuras educativas en Almería, existiendo hoy un total de 360 actuaciones finalizadas desde 2019 por un importe de 79,7 millones y habiendo en ejecución en estos momentos otras 28 actuaciones por valor de 30,4 millones en los centros educativos de la provincia de Almería".