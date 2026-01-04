La Junta invierte cerca de 21 millones en equipamiento y tecnología para centros educativos en Sevilla

Equipamiento tecnológico en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha distribuido en el año 2025 cerca de 21 millones en la provincia de Sevilla para equipamiento y tecnología de centros educativos.

Según ha destacado la Junta en una nota, se trata de la "mayor inversión anual en este concepto en los últimos siete años". Desde 2019, el valor del mobiliario, el equipamiento tecnológico y demás artículos facilitados a los centros para su funcionamiento asciende a 242 millones de euros, cerca de 55 millones en Sevilla.

Dentro de la inversión realizada en 2025, la Junta ha subrayado los 68,7 millones de euros destinados a equipamiento tecnológico, principalmente a la adquisición, entrega e instalación de dispositivos portátiles y aulas digitales interactivas en el marco del Programa de Cooperación Territorial para la Digitalización del Ecosistema Educativo #EcoDigEdu, que cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation UE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En desarrollo de este programa, la Consejería ha entregado el pasado febrero 91.233 ordenadores portátiles y tablets entre 1.400 centros educativos de Andalucía, y desde el mes de abril está distribuyendo e instalando paneles digitales y diversos complementos para la creación y dotación de aulas digitales. Una vez se complete la distribución serán más de 59.400 las aulas digitales creadas o actualizadas.

Por otro lado, desde el año 2019, la inversión en equipamiento tecnológico para los centros educativos ha superado los 170 millones de euros, según datos de la Junta. En lo que se refiere a mobiliario, la inversión realizada en 2025 ha sido de más de 2,2 millones de euros, cerca de 516 mil euros en Sevilla, y en los últimos siete años se han distribuido pupitres, sillas, armarios y demás artículos de esta tipología por un importe de 20 millones de euros, de 4,4 millones ha sido la inversión en la provincia.

En paralelo, ha subrayado la inversión destinada a la adquisición de material para el alumnado con necesidades educativas especiales, como las ayudas técnicas (pupitres, ordenadores y material específico) y el didáctico específico para las aulas de apoyo, con una inversión de 700.796 euros en 2025 y de más de 7 millones de euros desde 2019.

Además, en el año 2025 se ha destinado más de 360.000 euros a la adquisición y entrega de equipamiento para Ciclos Formativos, y la inversión en este concepto desde el año 2019 asciende a más de 35 millones de euros.