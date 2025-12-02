La Junta invierte más de dos millones de euros en los centros educativos de Pinos Puente (Granada)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, ha visitado Pinos Puente - JUNTA

PINOS PUENTE (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, ha visitado el IES Cerro de los Infantes de Pinos Puente, en el área metropolitana de Granada, para comprobar el funcionamiento e implantación del nuevo Ciclo Formativo de Grado Medio de Soldadura y Calderería y las nuevas dotaciones del centro, en el que la Junta ha invertido más de un millón de euros. Desde 2019 han sido más de dos millones las inversiones en centros educativos del municipio.

Así lo ha indicado la Junta en una nota de prensa tras la visita de Martín a Pinos Puente, donde la delegada también ha destacado que Desarrollo Educativo ha invertido más de 67 millones de euros en centros educativos de toda su comarca.

Entre las actuaciones en infraestructuras y bioclimatización destacan 1.583.219 euros en el IES Cerro de los Infantes, el CEIP San Pascual Bailón y la EI Media Luna, con mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y la instalación de sistemas de bioclimatización con apoyo fotovoltaico.

En cuanto a digitalización, la inversión ha sido de 200.332 euros, para la creación de aulas digitales en los cuatro centros principales del municipio. Asimismo, la inversión en confort térmico este año es de 81.079 euros, para mejorar las condiciones ambientales en cinco centros, con el IES Cerro de los Infantes como principal beneficiario, con 52.250 euros; además de 116.000 euros en gastos de funcionamiento para el próximo curso y en material inventariable.

La visita se ha centrado en el IES Cerro de los Infantes, que atiende a más de 800 alumnos y cuenta con 110 docentes y 11 profesionales no docentes. El centro es un referente comarcal en Formación Profesional, ofertando ahora 11 ciclos formativos de 6 familias profesionales distintas, entre los que destaca el recién estrenado de Soldadura y Calderería.

Durante la visita, la delegada ha subrayado los avances del centro, con un nuevo ciclo estratégico: el Ciclo de Soldadura y Calderería, que responde a la demanda del tejido industrial local. El centro también cuenta con un Aula de Tecnología Aplicada y otra de Emprendimiento, herramientas estratégicas para la innovación.

El curso pasado se firmaron 144 convenios de prácticas con 78 empresas. Este curso ya se han establecido 42 convenios para 55 alumnos. El centro impartirá tres Certificados de Profesionalidad (Empleo Doméstico, Limpieza de superficies y Atención Sociosanitaria) junto con su módulo de Prevención de Riesgos Laborales, con una inversión de 100.749 euros.

Además de la FP, el IES ofrece ESO, Bachillerato y Educación Especial. Asimismo, desarrolla una amplia gama de planes educativos como el de Igualdad de Género, Escuela Espacio de Paz, bienestar emocional, competencia ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y el Plan Digital Educativo. También ofrece servicios de acompañamiento escolar y transporte.

La delegada ha asegurado que "hemos constatado que la inversión planificada y sostenida transforma la educación; la puesta en marcha del ciclo de Soldadura aquí, en Pinos Puente, es un ejemplo perfecto de cómo adaptamos la Formación Profesional a las necesidades reales del territorio".

Según Martín, "este IES, y todos los centros del municipio, son un motor de progreso, innovación y oportunidades para los jóvenes y desde la Delegación territorial de Educación y Formación Profesional seguiremos trabajando para dotar a nuestros centros de los mejores recursos humanos, tecnológicos y materiales, porque invertir en educación es invertir en el futuro de Andalucía".