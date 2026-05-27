La Junta invierte más de un millón de euros en nuevos espacios para FP en el IES Torre Almirante de Algeciras (Cádiz)

Vista del Instituto de Educación Secundaria (IES) Torre Almirante de Algeciras (Cádiz). - IES TORRE ALMIRANTE DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha adjudicado a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación las obras de ampliación de espacios para ciclos formativos en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Torre Almirante de Algeciras (Cádiz), que llevará a cabo la empresa ASCH Infraestructuras y Servicios SA por un importe de 1.066.525,13 euros.

La actuación tiene como objetivo dotar al centro educativo de las aulas y talleres necesarios para que pueda impartir el ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, de la familia de Electricidad y Electrónica, ha indicado la Junta en una nota.

Para ello, se construirá un nuevo edificio, conectado a los aularios ya existentes, que albergará un aula polivalente, un aula de informática, un taller de sistemas automáticos, un laboratorio, un seminario, aseos y cuartos para instalaciones y limpieza. Como resultado, el instituto se ampliará en 641 metros cuadrados de superficie.

La actuación incluirá también las obras necesarias para comunicar los distintos espacios del centro y adecuar la urbanización.

La ampliación del IES Torre Almirante forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y está cofinanciada por la Unión Europea dentro del marco Feder 2021-2027, a través del Fondo de Transición Justa (FTJ).

El FTJ tiene como objetivo apoyar obras y equipamientos para la reorientación de la actividad productiva hacia una economía más verde y sostenible, en aquellas regiones que resulten más afectadas por las políticas comunitarias en materia de energía y clima.

Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de nueve meses desde su comienzo.