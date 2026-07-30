La Junta licita por 3,06 millones la ampliación del CEIP Andalucía en El Ejido (Almería) para duplicar sus plazas

Recreación del proyecto de ampliación del CEIP Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación por 3.065.383 euros las obras de ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido (Almería), una actuación que permitirá duplicar su capacidad de 225 a 450 puestos escolares de infantil y primaria.

Las obras, que aportarán 1.898 metros cuadrados construidos adicionales, tendrán un plazo de ejecución previsto de 12 meses y se desarrollarán a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 25 de agosto.

El proyecto permitirá transformar el centro, actualmente de tipología C1, en un C2, con dos líneas de educación infantil y otras dos de primaria, según ha concretado la Junta en una nota.

Para ello, se construirá un edificio de nueva planta conectado con los dos inmuebles existentes. Además, los aularios actuales se redistribuirán y reformarán para organizar el centro por niveles educativos.

La nueva edificación tendrá dos plantas. La planta baja albergará la biblioteca, el comedor con cocina, la sala de usos múltiples y el gimnasio con vestuarios. También contará con un núcleo de aseos, aseos-vestuarios de uso no docente, cuartos para instalaciones, limpieza y basura, y un almacén.

En la planta superior se ubicarán ocho aulas polivalentes para primaria, cuatro aulas de pequeño grupo, aseos y otro almacén. Ambas plantas estarán comunicadas mediante un ascensor y garantizarán la accesibilidad y la conexión con los aularios actuales a través de una pasarela.

Esta infraestructura enlazará con la planta alta del edificio principal, el de mayor antigüedad, donde se encuentran otras cuatro aulas polivalentes de primaria que completarán las doce de las que dispondrá finalmente el centro. En la planta baja se reorganizarán los espacios para instalar cuatro aulas de infantil con sus correspondientes aseos y aulas exteriores.

Las otras dos aulas de infantil, hasta alcanzar un total de seis, se mantendrán en el segundo edificio existente, de una sola planta que también acoge los espacios de administración. En este inmueble se realizarán reubicaciones y una reforma para crear un aula de educación especial con un aseo adaptado.

Las obras incluirán mejoras en el edificio principal, entre ellas la reparación de la instalación eléctrica, los aparatos de calefacción y las carpinterías de puertas y ventanas. La actuación también alcanzará los espacios exteriores, donde se ampliarán las zonas destinadas a porche, juegos de infantil y primaria, estacionamiento, jardines y huerto.

BIOCLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

El nuevo aulario dispondrá de una instalación de bioclimatización ecológica mediante refrigeración adiabática, apoyada por paneles solares fotovoltaicos para la producción de electricidad, con una potencia instalada de 18 kilovatios.

El edificio contará además con calefacción por aerotermia y emisores de aluminio de baja temperatura, así como con un sistema de ventilación natural que controlará la calidad del aire interior mediante la apertura automática de las ventanas.