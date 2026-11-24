Comisión Provincial de Absentismo Escolar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva ha acogido este martes una nueva sesión de la Comisión Provincial de Absentismo Escolar, presidida por el delegado territorial, Carlos Soriano, con el objetivo de analizar la Memoria Anual del Plan Provincial correspondiente al curso 2025/2026 y coordinar las actuaciones preventivas para el presente periodo lectivo.

Durante el encuentro, que ha contado con la participación del delegado de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero, junto a representantes municipales, de servicios sociales, fuerzas de seguridad, Fiscalía de Menores y comunidad educativa, se ha presentado a Francisco Javier González como nuevo coordinador del Área de Compensación Educativa y del Equipo Técnico Provincial de Absentismo, según ha informado la Administración andaluza en una nota.

Soriano ha destacado durante su intervención que "detrás de cada expediente hay un menor al que devolvemos la oportunidad de aprender, convivir y construir su futuro en el aula" y ha agradecido la implicación conjunta de los equipos directivos, orientadores, trabajadores sociales, ayuntamientos, personal sanitario, Fiscalía, Policía adscrita, entidades sociales y asociaciones de familias para sostener esta red de protección en toda la provincia.

Según los datos recogidos en la Memoria Anual, la provincia de Huelva registró durante el pasado curso un total de 2.016 alumnos absentistas sobre una población escolar de 75.503 estudiantes matriculados, lo que sitúa la tasa global en el 2,67%.

En este sentido, la Junta ha destacado que el balance refleja un "notable refuerzo" en la capacidad de intervención de la red provincial: durante el curso 2025/2026 se trataron 2.019 expedientes. De ellos, 1.259 fueron objeto de seguimiento directo en los propios centros docentes, mientras que se realizaron 305 derivaciones a Servicios Sociales, 139 al Equipo Técnico Provincial de Absentismo, 87 a Policía y 41 a Fiscalía, logrando cerrar con éxito 120 casos tras cumplirse los objetivos de reincorporación escolar.

Por áreas geográficas, la mayor incidencia se concentró en la zona de la Costa (693 casos) y Huelva capital (543), seguidas del Área Metropolitana (360), el Condado (298), la Cuenca Minera (50), el Andévalo (47) y la Sierra (25).

Para dar respuesta a estos indicadores y consolidar la asistencia regular a las aulas durante el curso 2026/2027, la Consejería de Educación despliega en los centros docentes onubenses un "amplio" paquete de programas estratégicos orientados a la inclusión, el bienestar emocional y la compensación educativa.

En este programa se encuentra el refuerzo de plantillas y atención temprana: A través de los programas de participación de oficio Educación Inclusiva y Educación Inclusiva+, los centros cuentan con profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica, Orientación Educativa y Audición y Lenguaje para eliminar barreras de aprendizaje, junto al programa Bienestar Emocional, respaldado por especialistas en los Equipos Técnicos Provinciales.

También la intervención en zonas vulnerables: Mediante convocatorias específicas, se impulsan actuaciones como Más Equidad --con su línea de Innovación enfocada directamente a la prevención del absentismo y el abandono escolar en zonas con necesidades de transformación social--, el programa PROA Andalucía de acompañamiento y refuerzo escolar, y Fénix Andalucía, que fomenta la mentoría social con referentes locales para motivar al alumnado.

De otro lado, se refuerza con convivencia y vinculación con el centro: La estrategia se completa con redes de mejora del clima escolar como Escuela: Espacio de Paz, los programas ConRed y ADA para la prevención del acoso y el ciberacoso, las Comunidades de Aprendizaje y actividades extraescolares como Más Deporte, que facilitan la conciliación familiar en entornos rurales y colectivos vulnerables.