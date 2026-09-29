La Junta requiere a Cuevas del Almanzora (Almería) "trámites urbanísticos" en los suelos ofrecidos para un nuevo IES

El delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reclamado al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería) que complete una serie de "trámites urbanísticos" para avanzar en el estudio de un nuevo instituto en la localidad sobre los terrenos propuestos por el Consistorio para efectuar esta actuación.

En concreto, según ha indicado la Junta en una nota, el Ayuntamiento debería de forma previa "culminar la adaptación del planeamiento urbanístico" para que la parcela "reúna las condiciones requeridas para su destino como equipamiento docente".

"La disponibilidad física de unos terrenos no es suficiente para iniciar la construcción del instituto si estos no cuentan previamente con la clasificación y calificación urbanística adecuada", han apuntado.

Así, desde el Gobierno andaluz, y en coordinación con la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), se han estudiado las distintas posibilidades para hacer realidad esta nueva infraestructura educativa.

"Ahora necesitamos que el Ayuntamiento complete los trámites que son de su competencia y ponga a disposición de la Administración educativa unos terrenos que cumplan todos los requisitos necesarios", ha dicho el delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora.

El delegado ha insistido en que la Junta "mantiene su voluntad de avanzar en la construcción del nuevo instituto", pero ha señalado que "cualquier actuación debe realizarse sobre unos terrenos que permitan jurídicamente la implantación de un equipamiento educativo". "En cuanto el Ayuntamiento resuelva esta cuestión, podremos seguir dando pasos", ha añadido.

Por su parte, la delegada de Educación en Almería, Carmen Jiménez, ha asegurado que la Administración realiza un "seguimiento permanente" tanto de la situación del IES Jaroso --donde se han hecho actuaciones de adaptación por 155.000 euros-- como de las necesidades educativas del municipio ante el "crecimiento del alumnado y de la necesidad de planificar las infraestructuras educativas de Cuevas del Almanzora".