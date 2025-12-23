Junta, sindicatos y patronales firman un acuerdo para la jubilación parcial del profesorado andaluz en la concertada

Acuerdo de la Junta con sindicatos y patronales para la jubilación del profesorado de la concertada. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, han firmado un nuevo acuerdo con los representantes sindicales de FSIE, CCOO, USO y UGT, y las organizaciones patronales y de titulares Escuelas Católicas, CECE, ACES y SAFA, que tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales del profesorado de los centros privados concertados andaluces. Viene a superar los "obstáculos generados" por la entrada en vigor del Real Decreto 11/2024, de 23 de diciembre, impulsado por el Gobierno de España, para la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo.

Con este acuerdo, suscrito por unanimidad de la Mesa, los docentes que prestan servicio en los centros privados concertados de Andalucía se podrán jubilar al 75% de la jornada completa en pago delegado dos años antes de la edad legal establecida, dando continuidad a una medida ya existente antes del cambio de la normativa estatal, que provocó su interrupción, ha informado la Junta en una nota.

Esta medida se enmarca en el acuerdo marco firmado el pasado 16 de julio que recoge el triple objetivo de mejorar el funcionamiento de los centros, las condiciones laborales del profesorado y potenciar la calidad de la oferta educativa en una red de centros que forma parte del sistema educativo andaluz público.

La consejera ha subrayado que la Junta de Andalucía asumirá el coste adicional en materia de Seguridad Social del jubilado parcial y la dotación horaria del relevista. Para la tramitación de esta medida se han establecido tres momentos temporales: enero, abril y septiembre. Por otro lado, serán los centros concertados, los encargados de comunicar anualmente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional los docentes que se quieran acoger a esta jubilación parcial.

De hecho, ha destacado Castillo, ya se han desarrollado algunos de los compromisos acordados como la creación de un módulo autonómico para la partida de 'otros gastos' por primera vez en Andalucía, cuyo importe logra la equiparación al promedio de las comunidades autónomas.

También la incorporación de 158 docentes por la equiparación de las plantillas con el resto de centros concertados. Esta actuación demuestra el compromiso firme del Gobierno andaluz con la enseñanza concertada y se suma a la mejora de las condiciones laborales del profesorado emprendidas por la Junta dentro del seno de la Mesa de la Enseñanza Concertada, con la que existe un flujo constante de diálogo. Destaca el acuerdo histórico de equiparación salarial, que se culmina este año 2025, con una inversión total de más de 47 millones de euros.