Las obras de CEIP Nueva Andalucía de Adra (Almería) ampliarán hasta 570 las plazas escolares

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo (4i), visita las obras del colegio de Infantil y Primaría Nueva Andalucía de La Curva en Adra (Almería). - Marian León - Europa Press

ADRA (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha realizado este viernes una visita técnica a las obras de ampliación del CEIP Nueva Andalucía de la barriada de La Curva, en Adra (Almería), el cual incrementará sus plazas escolares hasta las 570 unidades con estos trabajos.

Esta actuación dotará al centro de los espacios necesarios para pasar de una a dos líneas tanto en las enseñanzas de Infantil y Primaria como en los dos primeros cursos de Secundaria que imparte, según han trasladado desde el municipio en una nota.

La intervención, que facilitará la retirada de aulas prefabricadas, ampliará la capacidad del centro y permitirá también ordenar el centro por etapas educativas. Las obras están valoradas en 3,7 millones de euros.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio que contará, en su planta superior, con los espacios de Secundaria con cuatro aulas polivalentes para 120 plazas, laboratorio y las aulas de Música y Plástica. En la planta baja se localizarán los espacios de Infantil que incluye seis aulas para 150 niños y niñas.

Además, dispondrá de aula de espacios comunes y gimnasio con acceso a la pista polideportiva. Este nuevo módulo se conectará en su planta alta con uno de los edificios existentes y dispondrá de ascensor, dotando así de accesibilidad a todo el conjunto.

La construcción, que cuenta con cofinanciación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027, posibilitará que el aulario existente se destine exclusivamente a las enseñanzas de Primaria, con 12 aulas con capacidad para 300 escolares.

Las instalaciones del centro se completarán con comedor, salón de usos múltiples y biblioteca, diseñados para permitir su uso fuera del horario escolar. En el exterior, se habilitarán áreas diferenciadas de juegos para Infantil, Primaria y Secundaria, así como zonas ajardinadas, huerto y un porche cubierto.

La ampliación del CEIP Nueva Andalucía contará con una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática con apoyo de placas solares fotovoltaicas con la que se mejorará el confort térmico del centro y se reducirá el gasto energético y las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Asimismo, dispondrá de un sistema de calefacción con aerotermia que evitará el consumo de combustibles fósiles.

La consejera, que ha estado acompañada por el alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha indicado que "la educación y el bienestar del alumnado son aspectos prioritarios", y ha subrayad que "la formación académica desde las primeras etapas resulta esencial, ya que contribuye al desarrollo personal y educativo de los niños y niñas en entornos adecuados".

Por su parte, el primer edil abderitano cree que es "fundamental" que los centros educativos "cuenten con instalaciones adecuadas que permitan al alumnado desarrollar su formación académica en las mejores condiciones posibles". Además, ha añadido que "la infancia es una etapa clave y los niños y niñas representan el futuro, por lo que es importante que dispongan de espacios adecuados que favorezcan su aprendizaje y desarrollo".

El alcalde y la consejera han estado acompañados de la parlamentaria europea Carmen Crespo, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Francisco Alonso, la directora del CEIP, Nuria López, así como representantes municipales y de la comunidad educativa.