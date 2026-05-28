El Plan de Confort Térmico llega a 341 centros educativos de Almería con más de 2.300 elementos de climatización

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, comprueba un equipo de climatización instalado en el IES Santo Domingo de El Ejido (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

Los centros educativos de la provincia de Almería han instalado un total de 2.379 nuevos elementos de climatización gracias al Plan de Confort Térmico impulsado por la Junta de Andalucía para abordar el calor en las aulas, una iniciativa que ha alcanzado a 341 centros educativos públicos de 66 municipios de la provincia y que cuenta con una inversión de más de 5,6 millones de euros procedentes de fondos propios.

Así lo ha indicado este jueves la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, durante su visita al IES Santo Domingo de El Ejido, uno de los centros beneficiados por esta medida, que se suma al Plan de Bioclimatización para elevar a 19,6 millones de euros la inversión destinada a mejorar las condiciones de climatización y bioclimatización de los centros docentes almerienses.

Más de la mitad de las actuaciones puestas en marcha por los centros docentes se han centrado en la instalación de sistemas de ventilación y aire acondicionado, con 1.551 elementos, el 65,2 por ciento del total. El resto de intervenciones se reparte entre 369 ventanas y cerramientos para mejorar el aislamiento, 179 radiadores, 165 estructuras de sombreado exterior, como toldos o porches, y 115 árboles destinados a crear áreas verdes y sombras naturales.

Castillo ha destacado el "esfuerzo inversor" de la Junta "para modernizar las infraestructuras educativas y adaptarlas a la realidad climática de cada rincón de Andalucía". Con esta inversión, ha recalcado, se busca "garantizar que el alumnado pueda aprender en las mejores condiciones y asegurar que todas las aulas de nuestros centros sean espacios seguros, saludables y confortables".

Esta medida se suma al Plan de Bioclimatización que ejecuta la Consejería, para reducir las temperaturas en las aulas mediante la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable.

Actualmente está en marcha la segunda fase de este plan, que beneficia a siete centros, con un presupuesto de casi tres millones de euros, que se suman a otras 36 actuaciones ya ejecutadas por valor de casi once millones. Así, la inversión total del Plan de Bioclimatización asciende a 14 millones de euros.

Castillo ha recordado igualmente que "desde 2022, todos los centros educativos públicos que se construyen en Andalucía cuentan con sistemas de bioclimatización que garantizan su confort térmico".

MEJORA DEL CONFORT TÉRMICO

La titular andaluza de Educación ha explicado que la principal novedad del Plan reside en el modelo de ejecución, ya que la Consejería realiza una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario. "Esta medida refuerza la autonomía de gestión económica de los centros", ha afirmado.

De esta manera, se asegura que las soluciones "sean las más adecuadas para cada realidad climática, dinamizando a su vez la economía local y favoreciendo un desarrollo sostenible y equilibrado en todo el territorio andaluz".

Cada centro ha recibido una cantidad específica en función de su tamaño, que puede alcanzar hasta 60.000 euros, con un plazo de ejecución que finaliza el 30 de septiembre de 2026.

Los centros beneficiarios de este programa son todos los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, los centros específicos de Educación Especial, los conservatorios de música y danza, los centros de Educación Permanente (Ceper), los centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional, las residencias escolares, los centros de enseñanzas de Régimen Especial y las escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería.