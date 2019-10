La provincia de Jaén cuenta 69 proyectos de Formación Profesional Dual que se desarrollan en 47 ciclos

Publicado 16/10/2019 13:44:30 CET

LINARES (JAÉN), 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén cuenta con 69 proyectos de Formación Profesional (FP) Dual, que se desarrollan en 47 ciclos distintos, según ha destacado este miércoles la directora general de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, Cristina Báez.

Lo ha hecho en un acto informativo sobre este tipo de proyectos que se llevan a cabo en los centros educativos de Linares, donde ha explicado que en esta modalidad "las empresas se corresponsabilizan de la formación del alumnado".

"Debido a que las entidades participan activamente en la preparación de aprendices, los contenidos de la FP dual están mejor adaptados a las necesidades reales del mercado laboral y los estudiantes de esta modalidad están bien preparados para los retos laborales futuros", ha comentado.

En este sentido, el delegado territorial de Educación en la provincia, Antonio Sutil, ha afirmado que, "ante los retos que presenta la sociedad actual, con un drástico descenso de la natalidad, la educación debe incrementar su presupuesto y reforzarse por el sector poblacional que más lo demanda: los mayores de 16 años y su formación permanente".

Además, ha insistido en que la interacción entre la demanda de cualificación por parte de las empresas y la oferta formativa que ofrecen los centros es fundamental para "atajar uno de los principales problemas de Linares y la provincia de Jaén: la España vaciada".

"Para ello, el trabajo de la Consejería de Educación y Deporte pasa por un riguroso estudio de cada uno de los entornos donde se implantan los programas educativos, siempre en colaboración con los empresarios y los sectores productivos y atendiendo a una realidad compleja y cambiante", ha manifestado.

En el acto celebrado en Linares, junto con la directora general de FP y el delegado, también han participado el alcalde, Raúl Caro; la gerente de la Cámara de Comercio, María Jerez; los directores de los centros Reyes de España, Jesús Belmonte, y SAFA, María Dolores Sáiz, y el coordinador de Formación Profesional del IES Oretania, Blas León.

Los tres han abordado los cuatros proyectos con la modalidad dual que se llevan a cabo en sus centros: Farmacia y Parafarmacia, en el IES Reyes de España, que se ha implantado en el presente curso académico; Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, en el IES Oretania, y los grados de Electromecánica de Vehículos Automóviles y Automoción, ambos en SAFA. Todos han subrayado las ventajas de esta formación tanto para el alumnado como para el tejido productivo de la ciudad.

Al hilo, Sutil ha aludido al aumento significativo de la FP Dual en Andalucía y Jaén. "Aunque el incremento es imparable, es fundamental seguir potenciando la FP Dual hasta alcanzar los niveles de otros países de nuestro entorno, y en eso trabaja la Consejería como una de sus líneas estratégicas en materia educativa", ha dicho.

PLAN ESTRATÉGICO

La Consejería de Educación y Deporte ha diseñado un Plan Estratégico de Cualificaciones y Formación Profesional, en el que el impulso de la FP Dual figura como una de las principales líneas de acción. En este sentido, para el curso 2019-2020 se han marcado los varios objetivos fundamentales con sus consiguientes medidas previstas.

Entre ellas, sobresalen realizar un primer estudio de evaluación y diagnóstico de FP dual en Andalucía para adecuar la oferta pública de formación profesional a las necesidades del tejido productivo andaluz. También se busca fomentar el compromiso de las empresas a becar o realizar contrato de formación y aprendizaje al alumnado de FP dual, realizando convocatorias para la captación de plazas en empresas de FP dual a través de la figura del prospector de empresa.

Otro objetivo consiste en impulsar la formación del tutor laboral, para mejorar la calidad del aprendizaje y de la acogida al alumnado durante su fase en la empresa, a través de talleres formativos en el primer trimestre del curso.

Igualmente, está previsto desarrollar un marco normativo estable de la FP dual a través de un decreto que regule este modelo educativo como modalidad y dé respuesta a sus necesidades concretas, dado que "en este momento hay cierta inconcreción normativa y se está a la espera, además, regulación estatal al respecto".

MOTIVACIÓN

El propósito, además, es que Andalucía cuente con un modelo de FP Dual de calidad, que permita no sólo una oferta pegada al tejido productivo y a la realidad laboral de cada entorno, sino que, al mismo tiempo, aumente la motivación del alumnado y la actualización de conocimientos y competencias profesionales de los futuros trabajadores.

Se trata de que la empresa forme parte del proceso aprendizaje del alumno de forma directa. "El alumno no está trabajando, está aprendiendo. Y no se incorpora a la empresa para sustituir a ningún trabajador, sino para aprender de ellos y con ellos. Por eso es imprescindible no olvidar que nuestra preocupación y el centro de todo es el alumnado", ha puntualizado Cristina Báez.