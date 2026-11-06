La FAMP activa el Comité Estratégico del proyecto europeo 'Bridges' para "avanzar en la equidad energética"

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado en la sede de la Agencia Andaluza de la Energía la primera sesión del Comité Estratégico del proyecto europeo 'Bridges' --'Construyendo derechos, inclusión, democracia, sostenibilidad e igualdad para alianzas de comunidades energéticas solidarias'--, que constituye "un hito clave para consolidar una red de agentes que participen en los procesos de innovación impulsados" por dicha iniciativa, "centrados en la equidad energética y la promoción comunidades energéticas con perspectiva solidaria".

Así se pone de relieve en un comunicado difundido por la FAMP en el que se detalla que este evento, organizado por la federación de municipios en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía, ha reunido a autoridades institucionales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como de los ámbitos académico y energético, creando "un espacio de cooperación interinstitucional basado en los principios de la buena gobernanza".

En la bienvenida institucional han participado la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez; el diputado de Medio Ambiente, Energía, Caza y Servicio de Control de Plagas en la Diputación de Huelva y alcalde de Villarasa, Arturo Alpresa, y Joaquín Villar, jefe del Departamento de Internacionalización, Innovación y Proyectos Singulares de la Agencia Andaluza de la Energía.

Durante la sesión se ha debatido sobre los resultados del análisis sobre necesidades energéticas llevado a cabo en el marco del Laboratorio Ciudadano de Innovación Social de la provincia de Huelva (área piloto), así como las conclusiones de la reunión transnacional del proyecto celebrada en Letonia.

Esta cita ha permitido también "identificar y fomentar sinergias con las políticas públicas e iniciativas sociales y privadas actuales en Andalucía y apoyar el diseño conjunto de la futura alianza estratégica local para comunidades energéticas solidarias que prevé el proyecto 'Bridges' como culminación del trabajo desarrollado".

La secretaria general de la FAMP ha subrayado la importancia de la colaboración interinstitucional y, en este caso concreto, ha destacado que "la constitución del Comité Estratégico supone un punto clave en el desarrollo del proyecto 'Bridges', al conformarse un espacio de diálogo que permitirá recabar aportaciones y asesoramiento de los miembros implicados, fundamentales para orientar las próximas etapas del proyecto y avanzar en la construcción de una alianza local sólida y capaz de impulsar la creación y el desarrollo de comunidades energéticas con perspectiva solidaria".

Con el objetivo de "conocer y promover experiencias concretas", se ha previsto en el orden del día una sección dedicada a la presentación de iniciativas de comunidades energéticas solidarias en Andalucía, ya creadas o en fase de proyecto.

En este espacio han participado representantes de cooperativas, autoridades locales y personal técnico provincial. Además, la Agencia ha ofrecido una panorámica de la situación actual de las comunidades energéticas en Andalucía, abordando las ayudas disponibles, las políticas impulsadas en este ámbito y un ejemplo concreto desarrollado en el territorio gracias a financiación europea.

También se habló del proyecto REC4EU 'Renewable Energy Communities for EU Regions' --'Comunidades de energía renovable para las regiones de la Unión Europea'--, enmarcado en el programa 'Interreg Europe', que tiene como objetivo "mejorar la gobernanza a nivel regional para la creación y el desarrollo de comunidades de energía renovable".

A continuación, el equipo técnico del Departamento de Proyectos de la FAMP ha expuesto los principales objetivos del Comité Estratégico, así como las conclusiones del diagnóstico participado de las necesidades en materia de gobernanza energética en Huelva.

La reunión ha continuado con un diálogo abierto donde los participantes han expresado la importancia de proyectos como 'Bridges' y su "disposición a contribuir a establecer prioridades que sirvan de orientación para el desarrollo futuro de la alianza local".

La jornada, según continúa la nota, ha sentado "las bases para una cooperación continuada, estableciendo un marco común para orientar el trabajo futuro hacia la creación y consolidación de la 'Alianza Bridges'".

En los próximos meses, el proyecto "continuará avanzando en el proceso de codiseño de una alianza local en el marco del Laboratorio Social de Innovación en Huelva, orientada a sentar las bases de un modelo de cooperación que contribuya a promover comunidades energéticas solidarias y, en definitiva, una transición energética justa e inclusiva que permita dar respuesta a las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad energética".

'Bridges-Construyendo derechos, inclusión, democracia, sostenibilidad e igualdad para alianzas de comunidades energéticas solidarias' es un proyecto financiado por la UE en el marco del programa CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores), liderado por Comune di Borgiallo (Italia) y con un partenariado compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (España), el Consorcio Intermunicipal de Servicios Sociales y de Bienestar Ciss 38 (Italia), la Unión de Montaña del Valle del Orco y Soana (Italia), el municipio de Preili (Letonia), Usbbla-Unión de Autoridades Locales Búlgaras del Mar Negro (Bulgaria), y, como entidades asociadas, la Fundación Comunidad Energética Renovable y Solidaria Fervores (Italia), la Agencia Andaluza de la Energía (España) y Black Sea Energy Cluster-BSEC (Bulgaria).