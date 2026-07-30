La FAMP anima a "mantener el compromiso" con el reciclaje: "Andalucía cumple también en verano"

Un grupo de personas reciclando. - FAMP

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "el descanso estival no suponga una pausa en nuestros hábitos de reciclaje y cuidado del entorno". De esta manera, ha señalado que las vacaciones y el verano viene acompañado de una mayor actividad turística, más encuentros familiares y un mayor uso de espacios públicos y zonas de ocio, y ello conlleva "un importante incremento en la generación de residuos en muchos de nuestros municipios", especialmente en zonas costeras y municipios de interior que multiplican su población estacional.

Tal y como ha señalado en una nota de prensa, reciclar correctamente es "un gesto sencillo que apenas requiere unos segundos, pero cuyos beneficios se extienden durante años". "Depositar cada residuo en el contenedor adecuado contribuye a reducir la contaminación, ahorrar materias primas, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia un modelo de desarrollo más respetuoso con el medio ambiente".

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha señalado en una entrevista que "mantener nuestros hábitos responsables durante estos meses resulta esencial para evitar el deterioro de nuestros espacios naturales, playas, parques y entornos urbanos".

La colaboración ciudadana es, por tanto, "una pieza fundamental para seguir mejorando en los objetivos del reciclaje y consolidar una cultura ambiental basada en la corresponsabilidad".

Asimismo, ha hecho hincapié en que, "detrás de cada contenedor y de cada servicio de recogida, existe un importante esfuerzo realizado por las entidades locales andaluzas".

Como administración más cercana, "desempeñan un papel esencial" en la organización de la recogida de residuos, el mantenimiento de la limpieza viaria, la gestión de puntos limpios y el desarrollo de campañas de sensibilización y educación ambiental.

"Una gestión que se ve incrementada en verano y que supone en muchos municipios un refuerzo adicional para una mejor prestación de los servicios", ha destacado.

Además, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias trabaja en apoyo y defensa de los intereses de las entidades locales andaluzas en general, y especialmente en materia de residuos y economía circular.

En dicha línea de actuación destaca la participación activa de la FAMP en la negociación de los distintos convenios marco de gestión de residuos, que de forma coordinada con la Junta de Andalucía, se establecen con los conocidos Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SRAPs) que tienen la obligación legal de financiar los costes de gestión que han de soportar la Administración Local para la recogida separada, tratamiento y reciclaje de residuos y envases de productos a través del llamado "punto verde" o porcentaje que paga todo consumidor al adquirir productos elaborados y envasados, y que por ley ha de destinarse a esa financiación de gestión local.

En estos Convenios Marco se establece la adecuada financiación y condiciones de gestión que han de asumir los SRAPs, además de la organización de campañas de sensibilización y comunicación ambiental dirigidas a todos los sectores de la población andaluza, fomentando hábitos responsables y difundiendo la importancia de la prevención, la reutilización y el reciclaje.

Son destacables las campañas como Recapacicla, Ecólatras, Campañas ferias andaluzas o la campaña Dona Vida al Planeta, que vienen desde hace años contribuyendo significativamente a concienciar a todos los ciudadanos de la necesidad de reciclar para contribuir al bienestar de todos.