La FAMP busca con la Junta "fortalecer la colaboración" en el ámbito de la cooperación internacional

Reunión de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. - FAMP

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha mantenido un encuentro de trabajo con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid) --adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta-- en su sede social, con la finalidad de "reactivar de cara a este año el proceso de gobernanza y fortalecer la colaboración en el ámbito de la cooperación descentralizada en Andalucía".

Durante la reunión, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado que "desde Andalucía, y especialmente desde nuestras administraciones locales, entendemos que la cooperación no es solo una cuestión de solidaridad internacional, sino también una vía para fortalecer nuestras capacidades, compartir aprendizajes y construir redes que trascienden fronteras".

En este sentido, y según ha informado la FAMP en una nota este viernes, Yolanda Sáez ha manifestado que, desde "un mundo interconectado, los municipios no son meros receptores de políticas globales", sino que "son actores con voz propia, capaces de generar impacto desde lo local hacia lo global".

Por su parte, la directora de la Aacid, Celia Rosell, ha subrayado "el compromiso de las entidades locales con la cooperación internacional contando en muchos casos con estrategias de cooperación establecidas". En esa línea, ha destacado que "desde los municipios y provincias andaluzas se financian proyectos a agentes de cooperación, y son activos en la educación para el desarrollo y hacen cooperación técnica y directa, especialmente en lo relativo a la gestión de los servicios públicos básicos y situaciones de emergencia y protección civil".

Yolanda Saéz ha presentado los principales resultados de la jornada celebrada en la ciudad de Córdoba el pasado año sobre 'Impacto de la Cooperación Descentralizada de la Administración Local Andaluza: Transferencia desde el Municipalismo para un Desarrollo Sostenible. Acción formativa', financiada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Dicha jornada contribuyó a "reflexionar sobre el papel de las administraciones públicas locales como agentes de desarrollo", y ha servido para establecer una hoja de ruta para la implementación de una Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde la FAMP en el horizonte temporal 2025-2028.

Además, el encuentro ha servido para "valorar de forma positiva" el IV Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (2025-2028), donde "se destaca, junto al trabajo realizado por los municipios y provincias, el papel de la FAMP con su trabajo en red fomentando la formación y capacitación técnica de las personas responsables de las entidades locales andaluzas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible, incluyendo la sensibilización sobre la Agenda 2030 y los ODS".

Para "dar continuidad" al trabajo realizado en el transcurso del año pasado e "impulsar la consolidación y posicionamiento de la Federación en el ámbito de la cooperación descentralizada en Andalucía" se ha previsto la organización por parte de FAMP de la celebración del 'Día del Cooperante' con la colaboración de la Aacid, con objeto de "reconocer públicamente la labor de las personas que trabajan en proyectos de cooperación internacional y desarrollo humano" en un acto institucional con entrega de menciones a cooperantes del territorio e invitando a ONG locales con objeto de "visibilizar su trabajo".