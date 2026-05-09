La FAMP celebra el Día de Europa reivindicando papel del municipalismo andaluz en la construcción del proyecto europeo

Cartel del Día de Europa por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. - FAMP

SEVILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) conmemora el Día de Europa reafirmando el compromiso del municipalismo andaluz con los valores que sustentan la Unión Europea, "paz, democracia, igualdad, cohesión territorial y sostenibilidad". En concreto, han apostillado que el municipalismo andaluz es un "espacio privilegiado para hacerse realidad", y la FAMP un actor que articula, impulsa y proyecta esos valores desde lo local hacia Europa.

Según ha concretado la federación en una nota, el Día de Europa "no es solo una conmemoración", sino una "reafirmación de un compromiso compartido que une a los municipios andaluces con el proyecto europeo y con una visión de futuro basada en la cooperación y el bien común". Este compromiso se materializa en la participación activa de la FAMP en proyectos europeos que fortalecen la capacidad de los gobiernos locales "para afrontar los grandes desafíos sociales, climáticos y económicos".

Por su parte, el presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que "Europa se construye desde lo local. Desde nuestros pueblos y ciudades se impulsa cada día una Europa más justa, más verde y más democrática. La FAMP es un puente que conecta a los municipios andaluces con el conocimiento, la innovación y las oportunidades que ofrece la Unión Europea".

En contexto, los valores de Europa, el municipalismo andaluz y la FAMP "se entrelazan de forma natural" cada 9 de mayo, "recordándonos que la construcción europea empieza en los territorios y en la vida cotidiana de las personas por la defensa de la cohesión, la solidaridad, la participación democrática y la sostenibilidad".

Asimismo, desde la FAMP se trabaja en diferentes iniciativas europeas que contribuyen a la consolidación de Andalucía como un "territorio referente" en gobernanza local, transición energética, innovación social, protección del territorio y desarrollo sostenible.

De esta forma, han asegurado que los proyectos europeos son una "auténtica palanca de transformación real". En el caso de la Federación como Entidad que representa a las Entidades Locales en Andalucía, nos permiten no solo diseñar herramientas y generar procesos para la propia FAMP, sino "escalar para compartir y transferir", además de "acceder a metodologías innovadoras para la gestión pública; integrarnos en redes europeas de cooperación; desarrollar soluciones avanzadas para la transición energética y la adaptación climática; mejorar la capacidad técnica y estratégica de los municipios e impulsar políticas locales más participativas, inclusivas y sostenibles".

Bridges es un proyecto del programa CERV que impulsa alianzas de comunidades energéticas solidarias, "promoviendo la participación ciudadana, la justicia social y la gobernanza democrática en la transición energética". Por otro lado, el Coastrust es una iniciativa centrada en la custodia del territorio y la gobernanza costera, contando con el Ayuntamiento de Níjar como aliado andaluz para promover la gestión participada de ecosistemas litorales y reforzar la resiliencia climática en zonas costeras.

El Día de Europa es una "ocasión perfecta" para subrayar cómo proyectos como Pacesetters sitúan a la FAMP "en el corazón de la construcción europea desde lo local". A través de la creatividad, la participación ciudadana y la transición climática justa, este proyecto demuestra que Andalucía "no solo se alinea con las prioridades europeas, sino que aporta soluciones innovadoras y profundamente conectadas con el territorio".

El proyecto Od4growth simboliza, cómo la FAMP convierte los valores europeos en "capacidades reales" para los municipios andaluces. A través de su red de actores y del impulso a la economía del dato, "fortalece la toma de decisiones basada en evidencia, mejora los servicios públicos y consolida un ecosistema interadministrativo alineado con las prioridades europeas de digitalización, transparencia y cohesión".

El presidente de la FAMP ha afirmado que "proyectos como este son - sin duda - un ejemplo claro de cómo Andalucía, y desde ella la cooperación interinstitucional, contribuyen a construir Europa desde la inteligencia colectiva y la fuerza del poder local."

Por otra parte, el proyecto We-Go-Coop y su Comunidad de Práctica representan, en este Día de Europa, la esencia de cómo la FAMP impulsa la construcción europea desde el municipalismo andaluz, es decir, a través de la "cooperación entre territorios, aprendizaje compartido y transición ecológica en clave de innovación pública y buena gobernanza local". En concreto, la Famp ha detallado que se procura la materialización de los valores europeos --solidaridad, participación y justicia climática-- en "acciones concretas" que fortalecen el territorio y proyectan al municipalismo andaluz como referente en gobernanza colaborativa.

El proyecto Life-Smart representa el trabajo por la "eficiencia energética, la acción climática y la cohesión social y territorial". Su modelo de gobernanza interterritorial, basado en cooperación entre municipios y estructuras técnicas compartidas, "permite avanzar en la mitigación del cambio climático mientras se combate la despoblación mediante servicios públicos más sólidos, ahorro energético y nuevas oportunidades locales". Yolanda Sáez Cuevas ha afirmado que "nos ha demostrado que la transición ecológica solo es efectiva cuando se construye desde lo cercano, uniendo capacidades y fortaleciendo a los municipios que más lo necesitan, en plena sintonía con la visión europea de un futuro justo, sostenible y cohesionado".

En definitiva, en este 9 de mayo, según ha precisado Sáez, "desde la FAMP nos reafirmamos teniendo muy presente que Europa se construye desde la proximidad, desde la escucha activa a la ciudadanía y desde la cooperación entre territorios. El municipalismo andaluz seguirá siendo un actor clave para avanzar hacia una Europa más cohesionada, más verde y más democrática".