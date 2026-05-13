La FAMP participa en 'Caminar', un podcast del LAB Genalguacil (Málaga) que contribuye al cambio de la narrativa rural

El primer episodio del podcast 'Caminar'. - FAMP

GENALGUACIL (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) participa junto al Laboratorio Internacional de Innovación Rural de Genalguacil en Málaga (LAB Genalguacil) en el lanzamiento de 'Caminar', un podcast experimental dirigido a contribuir a un cambio en la narrativa rural a través de los testimonios de vecinos de zonas rurales, así como de diferentes expertos en innovación y emprendimiento colectivo.

Según ha emitido la federación en una nota, el podcast se enmarca dentro del proyecto europeo Pacesetters, del que forman parte la Fundación Genalguacil Pueblo Museo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) junto a otras trece entidades europeas.

Con periodicidad quincenal y disponible a través de la web de LAB Genalguacil, tiene como objetivo dar voz a vecinos de municipios rurales, representantes institucionales, investigadores y expertos en innovación social y territorial. El objetivo es "abordar los desafíos y oportunidades del medio rural desde una perspectiva cultural, climática y social", a través de conversaciones y relatos documentales. El primer episodio de 'Caminar', ya disponible, explica las claves del proyecto Pacesetters mediante testimonios de vecinos, responsables políticos e investigadores.

En contexto, la FAMP desempeña en Pacesetters un "papel estratégico" como actor puente entre Europa y las entidades locales andaluzas, facilitando procesos de innovación pública y transferencia de conocimiento hacia los municipios.

En este sentido, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, ha señalado que "la experiencia adquirida a través de Pacesetters puede ayudar a que las entidades locales andaluzas encuentren nuevos modelos de gestión mediante laboratorios de innovación capaces de vincular industrias creativas, cambio climático y reto demográfico".

Con esta iniciativa, la FAMP "reafirma su compromiso con la innovación pública local y con la construcción de redes europeas capaces de generar nuevas oportunidades para el territorio rural andaluz".

Por su parte, el periodista especialista en medio rural, Pablo Maderuelo, guiará estos diálogos que se enmarcan en el proyecto Pacesetters, en el que colaboran quince entidades de diferentes lugares de Europa para identificar cómo el arte y la cultura pueden impulsar la innovación y situar a los pueblos como motores de emprendimiento colectivo con perspectiva climática y social.

En palabras del cofundador de LAB Genalguacil y profesor de NTNU, Joe Lockwood, "se trata, por un lado, de conocer las historias de quienes trabajan desde o por el medio rural; por otro, de reflexionar sobre las oportunidades derivadas de una innovación en la que confluyen la cultura, el territorio y la perspectiva climática y social; y, finalmente, de contribuir a la investigación del proyecto Pacesetters conectando el impacto local y la dimensión internacional".

En suma, estos diez primeros capítulos estarán protagonizados por representantes y vecinos de Genalguacil, así como participantes de otras localidades como Alhama de Granada (Granada) o Grazalema (Cádiz) y profesionales con experiencia en innovación, financiación de impacto o emprendimiento.