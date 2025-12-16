La FAMP participa en una jornada para fortalecer la prevención de irregularidades en la Administración Local

La jornada de trabajo organizada por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), en la que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha estado presente. - FAMP

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha asistido este martes a una jornada de trabajo organizada por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), en la que han estado presentes representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de desarrollar indicadores de integridad pública adaptados al contexto subnacional español. En concreto, el encuentro forma parte del proyecto Locriis (Sistema de Indicadores de Integridad y Riesgos de Corrupción Local), una iniciativa financiada por fondos europeos destinada a fortalecer la transparencia y la prevención de irregularidades en las administraciones locales.

Tal y como ha emitido la FAMP en una nota, el equipo de la OCDE, integrado por Mike Cressey, Franco Schiappacasse y Josep Espasa, se ha desplazado a Andalucía en el marco de esta misión de investigación para adaptar los Indicadores de Integridad Pública a las particularidades de las comunidades autónomas y los gobiernos locales españoles.

En la inauguración de la jornada, el director de la Oficina Andaluza Antifraude, Francisco Sánchez Zamorano, ha destacado "la importancia" de este trabajo conjunto para "avanzar en la construcción de indicadores de integridad y prevención de riesgos de corrupción que fortalezcan nuestras instituciones y, en definitiva, la confianza de la ciudadanía".

Además, la reunión ha contado con la participación de "tres instituciones fundamentales" para el ámbito local andaluz, como son la Cámara de Cuentas de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Secretaría General de Administración Local de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

En concreto, la Cámara de Cuentas de Andalucía aporta su experiencia en fiscalización y control externo del sector público local, ofreciendo una visión privilegiada sobre los principales riesgos detectados en sus auditorías. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) contribuye con su conocimiento directo de la realidad de las Corporaciones Locales, por su parte, facilitando que los indicadores sean aplicables "tanto a grandes capitales como a pequeños municipios rurales".

Por su parte, la Secretaría General de Administración Local de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública complementa esta perspectiva desde el ámbito de la supervisión institucional y el conocimiento de los marcos normativos locales.

Asimismo, el proyecto Locriis busca diseñar herramientas de medición de integridad que reflejen la diversidad organizativa y de recursos de los distintos tamaños de municipios. Al hilo, la colaboración entre estas instituciones permite identificar los retos específicos que enfrentan las entidades locales andaluzas en materia de prevención de la corrupción y "garantizar que los indicadores desarrollados sean de utilidad práctica".

De esta forma, el director de la Oficina Andaluza Antifraude ha definido este taller como "una oportunidad para el diálogo abierto y la cooperación", y ha invitado a todos los participantes a trabajar conjuntamente en el diseño de soluciones "que refuercen la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito local, en beneficio de toda la ciudadanía andaluza".