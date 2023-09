La FAMP y Red Innpulso participan en San Sebastián en el foro de clausura 'European Forum for Advanced Practices'

SAN SEBASTIÁN/SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Teresa Muela, y el alcalde de Ermua (Vizcaya) y copresidente de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), Juan Carlos Abascal, han participado en los 'Dialogues On art and culture in challenging time' que se ha celebrado durante los pasados días 7 y 8 de septiembre en San Sebastián, en el marco de la cita 'European Forum for Advanced Practices' (EFAP).

Este foro europeo de prácticas avanzadas es una red de investigación abierta e inclusiva que se origina en universidades, ONG y organizaciones comunitarias, entidades de investigación independientes, museos y una amplia gama de academias de arte, según ha explicado este lunes la FAMP en una nota.

El objetivo general de EFAP es "establecer un diálogo a través de las fronteras que a menudo separan estos contextos y promover el intercambio con un enfoque en formas emergentes de investigación artística basada en la práctica".

En el marco de esta jornada, se ha celebrado una mesa de diálogo titulada 'Art of Innovation', con la finalidad de reunir a los territorios con la finalidad de "fortalecer enfoques compartidos de innovación territorial".

Esta mesa ha contado con la participación, entre otros, de los citados Teresa Muela y Juan Carlos Abascal, así como de Joe Lockwood, del Ayuntamiento de Genalguacil (Málaga), que realiza la interconexión con EFAP y NTNU (Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología) para "unir ciencia, tecnología y cultura artística para replantear la innovación".

En este debate, Muela y Abascal han destacado "la necesidad de seguir avanzando en la definición e impulso de políticas de innovación locales y el trabajo en red".

Este encuentro ha supuesto "una importante colaboración entre la FAMP y la Red Innpulso", según han puesto de relieve desde la federación andaluza, desde donde han explicado que esta sinergia se encuentra ya formalizada mediante un convenio firmado en 2022 que tiene como objetivo principal promover la innovación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las ciudades y territorios asociados a ambas instituciones.