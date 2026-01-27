La FAMP visita el Véneto para conocer laboratorios de innovación y "transferir el modelo" a Andalucía

Una delegación técnica de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado los días 20 y 21 de enero en el encuentro transnacional del proyecto europeo Od4growth, celebrado en Venecia (Italia). - FAMP

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una delegación técnica de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado los días 20 y 21 de enero en el encuentro transnacional del proyecto europeo Od4growth, celebrado en Venecia (Italia).

Este foro internacional ha reunido a autoridades regionales, personas expertas y representantes de los territorios socios del proyecto al objeto de seguir profundizando en el intercambio de experiencias y enfoques estratégicos sobre el uso de los datos abiertos para impulsar la innovación pública, el crecimiento local y la transformación urbana, según se recoge en una nota de la FAMP.

Durante las sesiones de trabajo, los participantes han puesto en común los avances alcanzados en la mejora de las políticas públicas relacionadas con la disponibilidad y calidad de los datos abiertos, explorando cómo cada región está incorporando estos aprendizajes a sus prioridades estratégicas.

También se han compartido iniciativas destacadas de la región del Véneto, socio líder del proyecto, especialmente vinculadas a la dinamización de ecosistemas locales de innovación y al uso de laboratorios digitales para generar valor público a partir de los datos, visitando el Digital Lab SRL del municipio de Bassano del Grappa.

La delegación de la FAMP presentó asimismo sus avances en el marco de sus proyectos de digitalización y transición energética, con su proyecto Life-Smart, mostrando el papel de los datos como herramienta clave para mejorar la toma de decisiones a nivel local.

En esta ocasión, la FAMP ha estado acompañada por Juan Luis Cruz, director general del Consorcio Puntos Vuela de Andalucía, quien ha podido conocer de primera mano la experiencia de la Región de Véneto en cuanto a sus Digital Labs, y su posible transferencia a la ya existente red de centros públicos del Consorcio Puntos Vuela de Andalucía, gracias a las oportunidades que se presentarán en el marco de la acción piloto aprobada a la FAMP a través de Od4growth, con los datos abiertos, la innovación pública y el ecosistema local como elementos clave.

En la agenda, se ha incluido la reunión bilateral de trabajo entre la Región del Véneto y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en la que se ha contado con el director general del Consorcio Puntos Vuela de Andalucía como invitado. En ella, se analizaron los elementos técnicos y metodológicos necesarios para adaptar este modelo a la realidad andaluza, cuyo primer paso será la publicación de una convocatoria pública, a la que se invitará a participar a los más de 750 Puntos Vuela de Andalucía.

Durante el encuentro, la delegación italiana expuso los aprendizajes derivados de sus laboratorios de innovación digital y del acompañamiento que ofrecen a sus municipios para fortalecer el uso de datos abiertos.

Por su parte, la FAMP, trasladó cómo este piloto podría integrarse en el ecosistema local de Andalucía, convirtiéndose en una oportunidad para extender nuevas metodologías de trabajo, reforzar capacidades locales y mejorar la conexión entre datos, territorio y prestación de servicios públicos, en definitiva, un nuevo modelo de desarrollo local. Ambas partes acordaron mantener un intercambio continuo para acompañar el diseño del piloto y recoger aportaciones que garanticen su éxito en Andalucía.

Con este encuentro, el proyecto Od4growth avanza hacia la finalización de su fase de intercambio de conocimiento, habiendo permitido identificar buenas prácticas, fortalecer alianzas entre regiones y sentar las bases de nuevas políticas públicas basadas en el valor estratégico de los datos abiertos. Los aprendizajes extraídos en Venecia serán incorporados a la convocatoria que regirá la selección de los Puntos Vuela, y que la FAMP hará pública a finales del mes de febrero.