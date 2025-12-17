El proyecto Life-Smart de FAMP avanza con la Agencia Andaluza de la Energía y la Oficina Andaluza de Cambio Climático

La FAMP ha mantenido dos reuniones de trabajo con la Agencia Andaluza de la Energía y la Oficina Andaluza de CambioClimático para revisar las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto Life-Smart. - FAMP

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha mantenido dos reuniones de trabajo antes de cerrar 2025 con la Agencia Andaluza de la Energía y la Oficina Andaluza de Cambio Climático para revisar las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto Life-Smart y presentar los últimos avances alcanzados.

Según ha informado la FAMP en una nota, la organización sigue avanzando en el desarrollo de la hoja de ruta fijada en el marco del proyecto europeo de cooperación transnacional Life-Smart 'Apoyo a pequeños municipios para la transición energética'.

Por tanto, tras la celebración de la cuarta reunión de coordinación celebrada en Sevilla y en la que han estado presentes todos los socios del partenariado internacional, la FAMP ha continuado trabajando en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, el fortalecimiento de las sinergias establecidas y la consecución de los resultados esperados por el proyecto.

En ambas reuniones, la FAMP ha presentado las actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto Life-Smart, haciendo especial énfasis en las labores llevadas a cabo en el área piloto del proyecto la comarca de La Loma Occidental, en la provincia de Jaén.

En este sentido, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado "el esfuerzo de coordinación" del Equipo Técnico Intermunicipal (ETIM) y las sesiones llevadas a cabo --reuniones de co-creación, participación y capacitación-- a lo largo de la ejecución del proyecto.

Además, Sáez ha subrayado que gracias a ese trabajo conjunto han sido posibles las acciones formativas en transición energética realizadas, así como las campañas de sensibilización y alfabetización que han tenido a las entidades locales de la Comarca de la Loma Occidental como "actores y receptores de estas".

Asimismo, la FAMP ha destacado el visor GIS (visualización de la información a través de un mapa), una plataforma de información sobre consumo de energía en los municipios de La Loma Occidental.

Por otro lado, la Federación ha resaltado momentos claves de las reuniones relacionados con la presentación de los trabajos realizados para la co-creación de la Estrategia para la transición energética de La Loma Occidental como: los objetivos, los retos identificados, los ejes de actuación y el plan de sostenibilidad.

Tanto la Agencia Andaluza de la Energía como la Oficina Andaluza de Cambio Climático han destacado la importancia de la reunión y han reconocido el valor de la planificación estratégica y el trabajo en red como "vía para conseguir los desafíos fijados". Además, han puesto en valor el "proceso en clave de buena gobernanza" desarrollado por la FAMP y los municipios de la Loma Occidental en el impulso por la transición energética, al haber establecido unas bases sólidas para su desarrollo".

La Estrategia traerá consigo sostenibilidad, puesto que se promueve energías limpias y eficiencia energética en municipios con menos recursos; equidad territorial, contribuyendo a la reducción de la brecha entre grandes ciudades y pequeños municipios en la transición energética e innovación; participación ciudadana, que refuerza la implicación de vecinos y autoridades locales en la toma de decisiones; y escalabilidad, dado que sus experiencias piloto en España, Italia, Francia, Grecia y Portugal sirven de "modelo replicable en toda Europa".

Asimismo, "la financiación juega un papel muy importante para el impulso de la Estrategia que se está diseñando", de ahí que, tanto la Agencia Andaluza de la Energía como la Oficina Andaluza de Cambio Climático hayan puesto encima de la mesa la situación actual en cuanto a posibilidades de financiación a través de sus líneas de subvenciones actualmente disponibles y previstas para los próximos meses.

No obstante, Life-Smart 'Apoyo a pequeños municipios para la transición energética' es un proyecto que conecta la acción local con los grandes objetivos europeos mostrando "cómo lo local contribuye a lo global". Además, "crea redes de cooperación que trascienden fronteras, generando un impacto duradero".

En definitiva, Life-Smart es un puente entre la política energética europea y la realidad de los municipios pequeños, "garantizando que la transición hacia un futuro más sostenible sea inclusiva, justa y efectiva".